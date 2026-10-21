Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Viking por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Viking este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El envión que trae el equipo inglés tras golear 6-0 a Fenerbahce lo pone como un candidato claro a sumar su tercer triunfo en fila en la fase de liga.

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Son solo dos fechas, pero en el nuevo formato cada punto pesa para meterse entre los puestos que dan clasificación directa. Un resultado positivo acomoda al Aston Villa arriba de la tabla y deja al Viking con la obligación de reaccionar rápido.

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa llega invicto y con un andar ofensivo que impresiona: viene de golear por 6-0 como local y antes había ganado de visitante con un 3-2 ajustado. Son 6 puntos sobre 6 posibles y el cuarto puesto reflejan el nivel que vienen mostrando en esta edición del torneo.

El Viking, en cambio, todavía busca su primer triunfo. Rescató un empate agónico frente al Bayern por 3-3 que funcionó como un golpe anímico después de caer 1-3 ante el Stuttgart. Con apenas un punto en dos presentaciones, el equipo noruego necesita un resultado que lo meta en la pelea.

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Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis