Nico Paz se pone a la altura de Messi tras doblete y asistencia ante Manchester united

Tres contribuciones de gol del argentino del Como hicieron añicos al Manchester United. Paz logra un hito que, anteriormente, le pertenecía a Messi en Champions League.

Nico Paz fue la indiscutida figura del triunfazo del Como 1907 en UEFA Champions League por 4-1 ante el Manchester United, que agiganta su crisis. El ’10’ argentino fue autor de un doblete de goles y una asistencia, por lo que tuvo tres contribuciones de gol en este encuentro.

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En tiempos donde Argentina extrañará a Lionel Messi, Nico Paz anima al hincha albiceleste con este tipo de actuaciones. Ante Manchester United fue elegido el MVP (most valuable player – jugador más valioso) debido a su brillante juego para que el Como siga haciendo historia en la Champions League.

Gracias a estas tres contribuciones de gol ante el Manchester United, Nico Paz se convirtió en el jugador argentino más joven (con 22 años y 43 días) en participar en tres goles (por sus 2 goles y 1 asistencia) en un partido de UEFA Champions League desde Lionel Messi con 21 años en abril de 2009 frente a Bayern Múnich, según un dato de Opta.

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Nico Paz, a la altura de Messi en Champions League (X @OptaJoe).

Aquella vez, el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 marcó un doblete y le dio la asistencia de gol a Samuel Eto’o para el triunfo 4-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2008/09. En esa edición, el Barcelona de Messi y Pep Guardiola se consagró campeón.

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Antes de Nico Paz, el jugador argentino más joven en tener tres contribuciones de gol era Julián Álvarez. Con 22 años y 275 días, dio dos asistencias y convirtió un gol en el triunfo 3-1 del Manchester City ante Sevilla en la Champions 2022/23. En esa edición, casualmente, los ‘Citizens’ de Pep Guardiola salieron campeones.

¿Qué dijo Nico Paz tras su gran actuación?

En declaraciones a TNT Sports, Nico Paz se mostró emocionado por su propia actuación, no solo a nivel individual sino también de equipo. Es que Como está haciendo historia en su primera participación en Champions League y esta noche quedará en el recuerdo por la goleada al Manchester United.

“Es una de las noches más especiales de mi vida, no solo para mí, sino también para el club y para los hinchas. Fue una noche histórica porque jugamos contra uno de los mejores clubes de la historia y hacerlo en casa es increíble“, manifestó en primera instancia.

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🚨 LES MOTS FORTS de Nico PAZ 🇦🇷 après la victoire HISTORIQUE de CÔME face à MANCHESTER UNITED (4-1) 👇



🗣️ « C’est l’une des soirées les plus spéciales de ma vie, de ma carrière. 🤩



Pas seulement pour moi, mais aussi pour le club et les supporters.



Nous avons affronté l’une… — Actu Foot (@ActuFoot_) October 21, 2026

“Me sentí muy bien, disfruté el partido, mis compañeros son increíbles y me permitieron hacer este partido. Tenemos que disfrutar porque es la primera vez en la historia que jugamos la Champions League”, sentenció el argentino.

Las estadísticas de Nico Paz en la temporada 2026/27

Nico Paz ya lleva 10 partidos en esta temporada 2026/27 con el Como 1907. Ya lleva cuatro goles y cinco asistencias entre la Serie A y la UEFA Champions League en 832 minutos totales. Además de estos buenos números, en lo que destaca este argentino es en la creación del juego.

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Según datos de Sports Data, en la Serie A es uno de los jugadores más creativos del certamen. Lleva 14 oportunidades de gol creadas y tiene un porcentaje de pases precisos del 89 por ciento. Sin dudas, uno de los volantes de mayor talento de las cinco grandes ligas.

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