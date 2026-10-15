Lionel Messi está a punto de superar un récord de Raúl Ruidíaz en la MLS

Un reciente informe de la Major League Soccer reveló que Lionel Messi se encuentra muy cerca de superar a Raúl Ruidíaz en la lista de máximos goleadores sudamericanos de la competición. Conoce los detalles del ranking en mención.

La grandeza de Lionel Messi se mantiene firme con el pasar de los años y ahora está a punto de romper un nuevo récord. Vistiendo la camiseta de Inter Miami y claramente seguir siendo uno de los mejores jugadores del planeta, hablamos de que el astro argentino ya es tomado en cuenta como uno de los máximos goleadores sudamericanos de la MLS y está a punto de superar a Raúl Ruidíaz.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

Como bien sabemos, Raúl Ruidíaz hizo historia cuando en temporadas pasados militó en Seattle Sounders. Siendo en su momento uno de los delanteros más letales de la competición, el delantero peruano se ganó un nombre de renombre en territorio norteamericano. Si bien se mantiene en la lista de goleadores sudamericanos, ahora está viendo cómo Lionel Messi le pisa los talones de cerca.

Resulta que tras un reciente informe especial de la MLS, se ha podido conocer que Lionel Messi lleva 80 goles marcados con Inter Miami y Raúl Ruidíaz se quedó en el listado con 81 anotaciones cuando jugó en Seattle Sounders. Es decir, el ’10’ está a tan solo una conquista de quitarte el puesto al peruano, así que de cara a la próxima jornada del campeonato será un objetivo a cumplir para meterse de lleno en el top 5 de goleadores sudamericanos.

Publicidad

Fuente: MLS.

El recuerdo de la MLS hacia la cuota goleadora de Raúl Ruidíaz en Seattle Sounders

A pesar de estar muy cerca de salir del top 5 de los máximos goleadores sudamericanos de la MLS, desde el portal estadounidense no dudaron en destacar lo hecho por Raúl Ruidíaz con camiseta de Seattle Sounders. Además de recordar que en total marcó 86 goles contando todas las competiciones en las que participó, hicieron énfasis en la relevancia del peruano en la historia del club.

“Cualquiera que haya visto a Ruidíaz en Seattle sabe que esos goles tuvieron un talento especial para llegar cuando más importaban. En los Playoffs de 2019 aportó cuatro tantos y cuatro asistencias para ayudar a los Sounders a conquistar la MLS Cup. Marcó un doblete ante Pumas en la final de vuelta de la Copa de Campeones Concacaf 2022. Ruidíaz se despidió como máximo goleador histórico de Seattle en todas las competiciones, con 86 tantos“; publicó la MLS.

Publicidad

Raúl Ruidíaz con un absoluto golazo para @SoundersFC. 💥 pic.twitter.com/10XQ5EeebV — MLS Español (@MLSes) April 7, 2024

La lista de máximos goleadores sudamericanos de la MLS

Jaime Moreno (Bolivia) | 145 goles (D.C. United y MetroStars)

Josef Martínez (Venezuela) | 138 goles

Diego Rossi (Uruguay) | 90 goles

Fredy Montero (Colombia) | 86 goles

Raúl Ruidíaz (Perú) | 81 goles

Lionel Messi (Argentina) | 80 goles

DATOS CLAVES

Lionel Messi suma 80 goles con Inter Miami y acecha el récord de Raúl Ruidíaz.

suma con Inter Miami y acecha el récord de Raúl Ruidíaz registró 81 goles en la MLS durante su etapa en Seattle Sounders.

registró en la MLS durante su etapa en Seattle Sounders. Jaime Moreno lidera la lista de goleadores sudamericanos de la MLS con 145 goles.