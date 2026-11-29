Conoce a detalle las formaciones titulares de Deportivo La Coruña y FC Barcelona para el encuentro de hoy por la fecha 14 de LaLiga 2026-27.

En el marco de la fecha 14 de LaLiga 2026-27, Deportivo La Coruña recibe a FC Barcelona en uno de los partidos más resonantes de la jornada española. El Estadio Abanca-Riazor tiene todo listo para albergar un trámite que desde la previa promete en demasía, así que a continuación vamos a revisar a detalle cuáles serán las alineaciones titulares y las decisiones de los entrenadores.

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Es importante tener en cuenta que Deportivo La Coruña tiene 15 puntos y se encuentra en el decimosegundo puesto, así que necesitan del triunfo para seguir escalando en la tabla general. El caso de FC Barcelona también es de suma urgencia ya que con 36 unidades lidera el campeonato, pero tiene a Real Madrid encima y por ende es que no puede ceder en el camino.

Las alineaciones titulares de Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona por LaLiga

Deportivo La Coruña | Leo Román; Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez, Giacomo Quagliata, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci, Marc Casadó; Yeremay Hernández, Pierre-Emerick Aubameyang y Bil Nsongo. DT: Antonio Hidalgo.

FC Barcelona | Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon; DT: Hansi Flick.

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Horarios de Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona por LaLiga

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

Canales de Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona por LaLiga

Perú y Sudamérica | DSports y DGO

España | DAZN LaLiga, Movistar Plus / LaLiga TV Bar y Orange TV

Estados Unidos | ESPN+, ESPN y ESPN Deportes

México y Centroamérica | Sky Sports e Izzi

DATOS CLAVES

Deportivo La Coruña y FC Barcelona se enfrentan en Abanca-Riazor por la fecha 14.

se enfrentan en Abanca-Riazor por la fecha 14. FC Barcelona lidera LaLiga con 36 puntos y Deportivo La Coruña suma 15 unidades.

lidera LaLiga con 36 puntos y suma 15 unidades. 15:00 de Perú y 21:00 de España arranca el duelo por DSports y DAZN.