Deportivo La Coruña recibe a FC Barcelona por la fecha 14 de LaLiga 2026-27. Descubre cómo seguir este encuentro desde cualquier locación.

Deportivo La Coruña y FC Barcelona se ven las caras por primera vez en LaLiga 2026-27. El Estadio Abanca-Riazor albergará uno de los encuentros más importantes del fin de semana por la necesidad de victoria que tienen ambos equipos ahora mismo. En la siguiente nota conoce todos los detalles de los horarios programados y de los canales oficiales de transmisión.

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En cuanto a los antecedentes más recientes de las dos escuadras, Deportivo La Coruña perdió 3-1 ante Alavés, luego empató 0-0 ante Espanyol en condición de visita y venció 2-1 a Osasuna jugando en casa. Por otro lado, FC Barcelona derrotó 3-2 a Villarreal, se impusó 2-1 contra Atlético de Madrid de visita y goleó 6-1 a Alavés. Ahora disputarán un duelo clave por los tres puntos.

¿A qué hora juegan Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona por LaLiga?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona por LaLiga?

Perú y Sudamérica | DSports y DGO

España | DAZN LaLiga, Movistar Plus / LaLiga TV Bar y Orange TV

Estados Unidos | ESPN+, ESPN y ESPN Deportes

México y Centroamérica | Sky Sports e Izzi

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Posibles alineaciones de La Coruña vs. FC Barcelona por LaLiga

Deportivo La Coruña | Leo Román; Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez, Giacomo Quagliata, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci, Marc Casadó; Yeremay Hernández, Pierre-Emerick Aubameyang y Bil Nsongo. DT: Antonio Hidalgo.

FC Barcelona | Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon; DT: Hansi Flick.

DATOS CLAVES

Deportivo La Coruña y FC Barcelona juegan en el Estadio Abanca-Riazor por LaLiga 2026-27.

juegan en el Estadio Abanca-Riazor por LaLiga 2026-27. 15:00 de Perú y 21:00 de España iniciará el partido entre ambos equipos.

iniciará el partido entre ambos equipos. DSports, DGO y DAZN LaLiga transmitirán el encuentro para Sudamérica y España respectivamente.