El peleador peruano habló en exclusiva con Bolavip Perú en la previa a su segundo combate en UFC. Su rival Alateng Heili no ha sido finalizado desde su llegada a la compañía. Su preparación, la relación con Brandon Moreno y el deseo de un evento en Perú.

La UFC vuelve al Madison Square Garden con una cartelera imperdible para la UFC 334 (se puede ver en vivo por Paramount+) con dos títulos mundiales en juego. No obstante, Perú tendrá participación con la presencia de Juan ‘Pegajoso’ Díaz, quien se subirá al octágono este sábado 14 de noviembre para enfrentar al chino-mongol Alateng Heili en un combate por el peso gallo. En la previa a esta pelea, el campeón de Lux Fight League habló en exclusiva con Bolavip Perú.

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Para el ‘Pegajoso’ llegó el momento de su segundo combate en la compañía encabezada por Dana White. Su camino es bien conocido por todos: se ganó su contrato con la UFC en el Dana White’s Contender Series donde noqueó de manera espectacular con un codazo al surcoreano Won II Kwon. Luego, hizo lo propio en su primera pelea ante Malcolm Wellmakar, a quien superó por una mataleón.

Ahora, el desafío se muestra más complicado para el ‘Pegajoso’ Díaz. Es que deberá enfrentar al chino-mongol Alateng Heili, quien no ha sufrido finalizaciones en lo que va de su carrera en la UFC. En base a esto, el gran deseo del nacido en Lima, quien vivió en Argentina y está radicado en México, es ser el primero en lograr finalizarlo.

Juan Díaz, entrenando para su combate en UFC (UFC Español/Paramount+).

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“Lo veo como una motivación de poder ser el primero (en finalizarlo), la verdad. Sí escuché, no sabía que no lo habían finalizado, así que hace unos días escuché que no lo finalizaban y que nada, es duro, pues es duro. Entonces, voy a ir a hacer mi mejor intento y tratar de llevarme esa finalización“, aseguró en la charla con Bolavip Perú.

Alateng Heili se convirtió en el rival de Díaz hace pocos días debido a la baja de Adrián Yáñez, quien iba a ser su oponente en un principio. Un cambio con poco tiempo de aviso forma parte de lo que son las artes marciales mixtas y más en la compañía más importante del mundo. En este caso, es una experiencia nueva para el nacido en Lima.

Alateng Heili, peleador mongol-chino de UFC (Getty Images).

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“El cambio de rival, más allá de que me preocupe, al contrario, me mejoró mucho el ánimo porque pues no tenía rival. Entonces, va a ser pisar el acelerador y darle, ahí hasta ver quién aguanta más. Estoy dispuesto a hacer eso y siento que voy a aguantar porque traigo buena resistencia, buen cardio”, comentó.

La batalla entre el ‘Pegajoso’ y Alateng Heili será la segunda de toda la cartelera de la UFC 334. Dicho evento tendrá dos títulos en juego: en la pelea estelar, el campeón interino de los pesados, Cyril Gane, buscará ser el dueño absoluto del cinturón ante el controvertido estadounidense Josh Hokit. En tanto, la co-estelar tendrá a la campeona Kayla Harrison ante la leyenda Amanda Nunes por el cinturón del peso gallo de las mujeres.

TODOS LOS COMBATES DE LA UFC 334 SE PODRÁN VER EN VIVO POR LA PLATAFORMA PARAMOUNT+

El sueño de Juan ‘Pegajoso’ Díaz, un evento de UFC en Perú

El Madison Square Garden es el escenario para una cartelera de lujo en esta UFC 334. Sin embargo, el gran sueño de Juan Díaz es pelear en Perú y que la compañía vuelva a tener un evento exclusivo para Sudamérica (quitando Brasil), tal como pasó hace algún tiempo en Argentina (noviembre de 2018) y Chile (mayo de 2018).

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“Ojalá se pudiera hacer un UFC Perú o un UFC Argentina como aquella vez. Con que sea un UFC en Latinoamérica sería buenísimo. O sea, ahora hay mucho potencial latinoamericano y la cartelera se puede llenar fácil, hay muchos. Hay muchos de Colombia, Argentina, Perú, Chile, entonces podríamos llenar fácilmente un estadio. Y si lo hacen, ojalá que UFC me ponga ahí, por favor“, deseó el ‘Pegajoso’.

A la hora de elegir un país, pese a vivir en Argentina y en México, quiere pelear en Perú. “Me gustaría la verdad en Perú porque creo que nunca se ha hecho un UFC en Perú, y digo, podría ser ahí. Si lo hacen en Argentina no me va a molestar para nada, también tengo mi familia allá, pero me gustaría Perú para que se haga historia”, manifestó.

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La influencia de Brandon Moreno para Juan ‘Pegajoso’ Díaz

Para abrirse camino en la UFC, Díaz ha tenido dos claves en su desarrollo. La primera de ellas es su trabajo en el Instituto de Rendimiento [PI] de la UFC en México. Y la otra es su relación de “carnal” con el excampeón mundial del peso mosca, Brandon Moreno.

“Yo entreno ahí en el PI [Performance Institute] de México, ahí llevo mis preparaciones físicas y todo. Es un súper plus porque la verdad tienes de todo ahí, o sea, literal, no hace falta que te muevas a muchos lugares: tienes la nutrición, la fisioterapia, las comidas, la recuperación, entrenamientos y todo eso. Entonces es un súper plus”, sostuvo.

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Pero, tener el apoyo de un guerrero de la vida y campeón del mundo como ‘The Assassin Baby’ es algo que el ‘Pegajoso’ valora aún más. “Brandon Moreno, para mí, sigue siendo el champ y siempre lo va a ser, pero no solo por lo que ha conseguido acá en las peleas, sino en la vida, cómo se maneja, todo lo que está logrando y lo que ha logrado“, exteriorizó.

“Es una gran persona, más allá de la jaula, es una persona ejemplar a seguir. Yo la verdad tomo muchos ejemplos de él, por cómo lo ha hecho en la vida y en lo profesional. Cómo se dedica, cómo se enfoca. Entonces, siento que por ahí es el camino. Así que es un amigazo, lo considero un amigazo“, añadió.

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Moreno ha formado parte del equipo de trabajo de Díaz en la pelea ante Malcolm Wellmaker. Para este combate ante Alateng Heili, no podrá estar en su esquina, ya que el mexicano tiene su propio combate el próximo 12 de diciembre en Las Vegas ante Charles Johnson como parte de la cartelera de la UFC 335. “Si salgo bien en mi pelea, me voy directo para allá a ayudarlo“, prometió el peruano.

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