¿A qué hora pelea Juan ‘Pegajoso’ Díaz ante Alatengheili en la UFC 334? Dónde ver y cartelera completa

El peleador peruano es protagonista de uno de los primeros combates de la cartelera de la UFC 334 desde el Madison Square Garden. Conoce más detalles del evento.

La UFC llega al Madison Square Garden de Nueva York para ser el escenario de una de las carteleras más esperadas del año. La UFC 334 pone en disputa dos títulos del mundo, pero para el público latinoamericano habrá un representante a seguir. Se trata del peruano-argentino Juan ‘Pegajoso’ Díaz, quien enfrentará en un combate por el peso gallo, al chino Alatengheili.

Publicidad

El peleador nacido en Lima, quien vivió muchos años en Argentina, hace su segunda presentación en una cartelera de la UFC luego de impresionar a todos con un impactante nocaut en el Dana White’s Contender Series. Luego de su triunfo ante Malcolm Wellmaker, busca seguir por la senda del triunfo para seguir demostrando su valía en la compañía de artes marciales mixtas más importante del mundo.

Juan Díaz, quien tuvo una entrevista exclusiva con Bolavip Perú, no pudo superar la balanza, al pasar del límite permitido para el peso gallo. De todas maneras, su combante ante Alatengheili sigue en pie, aunque el peruano-argentino deberá entregar el 20 por ciento de su bolsa a su rival. Pese a ello, ambos artistas marciales irán a todo o nada por la victoria.

La UFC 334 tiene combates para todos los gustos, pero los ojos del mundo estarán puestos en las disputas por los títulos del mundo. En la pelea co-estelar, la campeona del peso gallo de las mujeres, Kayla Harrison, enfrentará a la leyenda Amanda Nunes. En tanto, en la estelar, el campeón interino del peso pesado, Cyril Gane, quiere consolidarse como el mejor de la categoría cuando pelee ante el controvertido Josh Hokit. En total, están estipulados 13 combates en la velada.

Publicidad

Horarios de la cartelera completa de la UFC 334

HORARIOS PELEAS PRELIMINARES TEMPRANAS

2:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 4:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 5:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 6:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 7:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 11:00 P.M. | España

HORARIOS PELEAS PRELIMINARES

4:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 6:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 7:00 P.M . | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 8:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 9:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 1:00 A.M. | España

CARTELERA ESTELAR

6:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 8:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 9:00 P.M . | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 10:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 11:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 3:00 A.M. | España

Publicidad

¿A qué hora pelea Juan ‘Pegajoso’ Díaz vs. Alatengheili?

Juan ‘Pegajoso’ Díaz saldrá temprano a la acción de la UFC 334. Su combate ante el chino-mongol Alatengheili, correspondiente al peso gallo, será el segundo de las preliminares tempranas. Por lo tanto, su presencia será temprano.

Dependiendo el tiempo de duración del primer combate de la velada, el peleador peruano debería entrar al octagono a las 5:15 P.M. aproixmadamente-

Cartelera completa de la UFC 334

CARTELERA ESTELAR

Ciryl Gane (c) vs. Josh Hokit: título del peso pesado

Kayla Harrison (c) vs. Amanda Nunes: título del peso gallo femenino

Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui: mediano

Uros Medic vs. Kevin Holland: welter

Bilal Hasan vs. Luis Gurule: mosca

Publicidad

PELEAS PRELIMINARES

Stephen Thompson vs. Charles Radtke: peso wélter

Drew Dober vs. Chris Duncan – peso ligero

Jim Miller vs. Terrance McKinney – peso ligero

Donte Johnson vs. Cesar Almeida: peso pactado

PELEAS PRELIMINARES TEMPRANAS

Melquizael Costa vs. Jared Gordon – peso ligero

Macy Chiasson vs. Bia Mesquita – peso gallo de las mujeres

Heili Alateng vs. Juan Diaz – peso gallo

Evan Elder vs. Samuel Sanches – peso ligero

¿Dónde ver EN VIVO UFC 334?

Toda la cartelera de la UFC 334 se puede ver en vivo por Paramount+ para todo el mundo. Así, el combate entre Juan Díaz y Alatengheili se podrá disfrutar desde esta plataforma de streaming.

Publicidad

En tanto, el combate del peruano también se podrá ver por la plataforma UFC Fight Pass, que pasan las peleas preliminares tempranas sin tener que pagar un monto mayor al de la suscripción.

DATOS CLAVE