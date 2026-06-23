El peleador peruano Kevin Borjas empieza a hacer su propia historia en la UFC tras ingresar al Top 10 del Meta UFC Ranking.

El peruano Kevin Borjas firmó una de las victorias más importantes de su carrera en la UFC tras vencer al brasileño André Lima, quitándole el invicto y escalando directamente al Top 10 del Meta UFC Ranking en la categoría peso mosca.

Publicidad

El triunfo del conocido “Gallo Negro” representa su segunda victoria dentro de la UFC, en un camino que no ha sido sencillo, considerando que llegó a esta marca tras seis peleas en la organización. Sin embargo, su reciente desempeño marca un punto de inflexión en su evolución como competidor dentro de la división.

El Meta UFC Ranking es un sistema de evaluación que clasifica a los peleadores mediante datos objetivos y análisis impulsados por inteligencia artificial desarrollada por Meta, reduciendo el peso de las votaciones subjetivas de medios especializados y priorizando métricas de rendimiento en combate.

En esta actualización del ranking de peso mosca, Borjas aparece ubicado en el puesto 10, por encima de nombres relevantes como Brandon Moreno (9°) y por delante de Mitch Raposo (11°), consolidando así su presencia dentro de la élite emergente de la división.

Publicidad

🔥 ¡Qué batalla y qué rounds tan cerrados!#UFCVegas119 | Sáb. 20 de Junio | En vivo por Paramount+ pic.twitter.com/QPiqcNDJlf — UFC Español (@UFCEspanol) June 21, 2026

El futuro de Kevin Borjas en la UFC

Tras este importante salto en su carrera, Borjas deberá esperar la designación de un nuevo rival mientras completa su proceso de recuperación luego del último combate. Su equipo proyecta un regreso al octágono antes de que finalice el 2026 o, en su defecto, a inicios del 2027.

Con este resultado, el peruano no solo mejora su posición en el ranking, sino que también se posiciona como uno de los nombres a seguir dentro del peso mosca, en una etapa clave de consolidación dentro de la UFC.

Publicidad

Peruano Kevin Borjas entra al Top 10 del Meta UFC Ranking. (Foto: UFC)

¿En qué peso pelea Kevin Borjas en UFC?

Kevin Borjas pelea en el peso mosca de la UFC, donde el actual campeón es Joshua Van.

¿Cuántas peleas en UFC tiene Kevin Borjas?

Kevin Borjas tiene seis peleas en UFC con un saldo de 2 triunfos, 4 derrotas y 2 de ellas por nocauts.

Datos claves

El peruano Kevin Borjas venció al brasileño André Lima y le quitó el invicto.

Publicidad

El triunfo ubicó al peleador nacional en el puesto 10 del Meta UFC Ranking.