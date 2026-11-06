Waldo Cortés-Acosta, a horas de su pelea estelar en UFC Vegas 124: “Johnny Walker es un payaso”

Bolavip entrevistó a Waldo Cortés-Acosta, peleador dominicano del peso pesado en la UFC. Su pelea ante Johnny Walker, su mensaje a Josh Hokit y cómo busca recuperarse del "hoyo" por sus dos derrotas.

Supo ser una de las grandes apariciones del peso pesado en la UFC, pero un par de derrotas lo han bajado de la posibilidad de ser un serio contendiente al cinturón. Pese a ello, Waldo Cortés-Acosta tiene la oportunidad de encabezar su primera cartelera en la UFC Vegas 124 en un combate muy importante ante el extravagante brasileño Johnny Walker.

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El ‘Salsa Boy’, orgullo de la República Dominicana, sabe que esta no será una pelea más. Una victoria este sábado 7 de noviembre pondría los ojos de la UFC nuevamente en su figura. Su sueño es la oportunidad por el título sea en el corto plazo como un posible suplente del próximo combate entre Cyril Gane y Josh Hokit o en el largo teniendo que afrontar otras peleas.

En una charla con Bolavip, Cortés-Acosta no sólo ya piensa en su combate ante Walker, sino que también reflexiona sobre lo que pasó en sus últimas dos derrotas (ante Alexander Volkov y ante Curtis Blaydes) y también deja un mensaje para la categoría del peso pesado.

Short notice? No problem 😎@WaldoCortesUFC weighs in at 262 lbs



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“La primera pelea (ante Volkov) fue frustrante, en el sentido que tuve que correr todo el tiempo buscando al peleador, nunca peleó. Me rompieron la costilla, la quinta costilla de arriba del pecho, mucha gente no lo sabe, en el primer round, pero así le seguí dando hasta el final”, reveló.

“Después, la segunda pelea con Curtis Blaydes, fue una persona que también corrió, caminó para atrás mucho y aprovechó su disciplina que viene siendo el wrestling, me llevó al suelo, me aguantó mucho, no hizo ground and pound, pero aguantó mucho para ganar lo que viene siendo los rounds”, comentó.

“Estoy en mi prime todavía, donde puedo otorgar mucho más. Me siento fuerte, me siento ready, me siento física y mentalmente cien por ciento y vamos a seguir dándole pa’lante todo el tiempo y dejar que esto me lleve hasta donde me tenga que llevar y salir con la mano en alto”, consideró.

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La advertencia a Johnny Walker

A la hora de hablar del combate estelar de este sábado en la UFC Vegas 124, el ‘Salsa Boy’ sabe qué clase de rival es Johnny Walker, un luchador brasileño que se destacó en el semipesado, pero que ahora en el pesado busca ser competitivo y apunta a estar entre los mejores.

“Estamos viendo a un peleador que es más striker, viene a hacer challenge, en lo que viene siendo la división del heavy weight (peso pesado) y estamos mirando que puede ser un nuevo fenómeno que esté subiendo en lo que viene. Pero hay un error que hizo, se topó con Waldo Cortés Acosta muy pronto en su carrera“, aseguró.

💢 PELEA ESTELAR 💢



🇩🇴 Waldo Cortes-Acosta 🆚 Johnny Walker 🇧🇷#UFCVegas124 | Sáb. 7 de nov | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/tFaahUNQV3 — UFC Español (@UFCEspanol) November 6, 2026

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En una reciente entrevista para talkSPORT, Walker contó que ha visto combates de su rival dominicano y hasta comentó que sabe cómo ganarle. “Yo entreno con el tipo que le ganó, Volkov, y sé cómo le ganó”, dijo. Y también tiró: “Cuando peleo, siempre busco el nocaut. Estoy seguro de que será un nocaut”.

Ante esto, Cortés-Acosta ha mostrado otra cara y la bronca contra el brasileño empezó a crecer durante la entrevista. “¿Cómo que espera noquearme si Volkov nunca me noqueó? ¿Cómo va a aprender algo que el otro contrincante con el que peleé nunca obtuvo, nunca lo tuvo? No entiendo a veces a la gente, pero lo que puede aprender de Volkov y de otro contrincante es correr, eso sí lo puede aprender, tirar patadas y correr. Pero es diferente ahora“, exclamó.

“Es diferente, vamos a caminar para adelante, ya tenemos un nuevo estilo de pelea, no es como antes que tiraba los golpes y me quedaba estático ahí. Vamos a tirar los golpes y vamos a caminar para adelante y vamos a ver si resiste. Que deje de ser tan mentiroso, que porque entra con Volkov, sabe cómo ganarme, si Volkov no supo cómo ganarme tampoco y él sabe que perdió la pelea (fue por decisión unánime en las tarjetas)”, agregó.

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Waldo Cortés-Acosta, en su combate ante Volkov (Getty Images).

Así, se viene una pelea estelar que empieza a calentarse fuerte y el dominicano sabe a qué tipo de rival se enfrenta. “Me lo he cruzado un par de veces, es una buena persona, pero es un payaso a la misma vez. Es un payaso y ya hablar de eso, como me dijiste, gracias por decirme, ya me amargó un poco más la pelea, me enojó más ahora (…) Que siga haciendo lo que está haciendo. Eso es su vida, su temperamento, en base a lo que viene siendo un peleador y nadie le puede quitar eso. Y yo voy a hacer mi trabajo, y voy a arrancarle la cabeza, y ya“, sentenció.

El mensaje para Josh Hokit y el cruce que tuvieron

Waldo Cortés-Acosta está dentro del Top 8 del peso pesado de la UFC, pese a sus dos recientes derrotas. Siente que todavía está en el círculo, es decir, de los más importantes de la categoría y no pierde las esperanzas de competir por el título. Por eso, a la hora de analizar su propio futuro, no importa el rival, sino que importa ganar y, así, llegará esa oportunidad que tanto busca.

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Primero, espera con ansias el combate por el título entre el francés Cyril Gane y el controvertido Josh Hokit. “Vamos viendo que viene sangre nueva peleando por el título, que viene siendo Josh Hokit con Ciryl Gane. Si viene y gana Gane, vamos a estar viendo que ya hay peleadores que ya han peleado con Gane antes, donde la UFC quiere ver caras nuevas peleando por el título. Si viene y gana Josh Hokit por el título, toda esa línea por detrás, todos van a pelear uno a uno ahí. Y ahí, al final voy a venir yo”, opinó.

Si bien espera pelear con todos los que están por arriba en el ranking, hay un plan para el ‘Salsa Boy’ en el corto plazo. “Ojalá que después de esta pelea me tengan pendiente cualquier cosa. Yo quiero ver la pelea de Josh Hokit y de Ciryl Gane en el Madison Square Garden. Ojalá me inviten para ir para allá, y cualquier cosa, ahí estoy yo para reemplazo“, se esperanzó.

Josh Hokit, peleador estadounidense del peso pesado (Getty Images).

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A la hora de querer enfrentar a alguno de los dos mencionados contendientes para el título, Cortés-Acosta tiene cuentas pendientes con Josh Hokit. “Él en su primera o segunda pelea que tuvo en la UFC, insultó a mi familia, insultó a mis hijos, a mi esposa, a todo el mundo“, contó.

“Entonces, me acuerdo yo que me lo encontré en el elevador. Ahí se bajó, se metió la cola por el cul*, y no quiso hablar nada. Toda esa gente que son rudos en cámara y todo eso, cuando estás solo se sacan los huevos. ¿Por qué no saca los huev**? Entonces, ya hay algo personal, ya hay algo personal ahí”, agregó, con vehemencia.

Por último, le dejó un mensaje. “Que tenga mucha suerte en esta pelea la semana que viene. Y que gane, si tiene que ganar. Y que sepa que la tiene pendiente, lo tengo en la lista“, cerró.

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Horarios y cartelera completa de la UFC Vegas 124: Waldo Cortés-Acosta vs. Johnny Walker

PELEAS PRELIMINARES

Keiichiro Nakamura vs. Ollie Schmid | Peso pluma

Gabriel Lorenço vs. Thomas Petersen | Peso pesado

Karine Silva vs. Gabriella Fernandes | Peso mosca femenil

Jose Delano vs. Murtazali Magomedov | Peso pluma

Austin Bashi vs. Carlos Calderon | Peso pluma

Mantas Kondratavičius vs. Andre Petroski | Peso mediano

Seokhyeon Ko vs. Wellington Turman | Peso wélter

Jonny Parsons vs. José Souza | Peso wélter

CARTELERA ESTELAR

Waldo Cortes Acosta vs. Johnny Walker | Peso pesado

Tatiana Suarez vs. Virna Jandiroba | Peso paja femenil

Davey Grant vs. Elijah Smith | Peso gallo

Billy Elekana vs. Lucas Fernando | Peso semipesado

Priscila Cachoeira vs. Nina Milošević | Peso gallo femenil

Mitch Raposo vs. Marcos Degli | Peso mosca

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HORARIOS DE LAS PELEAS PRELIMINARES

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 17:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 18:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 23:00 | España

HORARIOS DE LA CARTELERA ESTELAR

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 21:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 02:00 | España (domingo 8 de noviembre)

¿Dónde ver EN VIVO Waldo Cortés-Acosta vs. Johnny Walker y toda la cartelera de la UFC Vegas 124?

Todos los combates de la UFC Vegas 124, con Waldo Cortés-Acosta vs. Johnny Walker como la estelar, se podrán ver EN VIVO por la plataforma Paramount+ para todo el mundo.

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