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Alineaciones de Bournemouth y Milan por la Europa League: formaciones probables

Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bournemouth vs. Milan, Europa League
Bournemouth vs. Milan, Europa League

Bournemouth recibe a Milan este jueves 22 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Bournemouth viene de ganarle 3-0 a Sturm Graz y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Milan viene de ganarle 4-0 a Red Bull y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Bournemouth y Milan

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Đ. Petrović, Adam Smith, António Silva, James Hill, Adrien Truffert, Tyler Adams, Justin Kluivert, Ryan Christie, Marcus Tavernier, Evanilson, Ben Gannon-Doak. DT: Marco Rose.

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Milan (3-4-2-1): Mike Maignan, Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlović, Ruben Loftus-Cheek, Ardon Jashari, Yunus Musah, Adrien Rabiot, Alphadjo Cisse, Davide Bartesaghi, Francesco Camarda. DT: Ruben Amorim.

La previa de Bournemouth y Milan: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 14:00 (hora de Perú)
  • Historial: 1 cruces — Bournemouth ganó 0, Milan ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 03/09/2016: Bournemouth 1-2 Milan
  • Próximo partido de Bournemouth: vs. Sparta, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Milan: vs. Ferencvaros, jueves 5 de noviembre
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