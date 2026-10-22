Alineaciones de Bournemouth y Milan por la Europa League: formaciones probables

Bournemouth recibe a Milan este jueves 22 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Bournemouth viene de ganarle 3-0 a Sturm Graz y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Milan viene de ganarle 4-0 a Red Bull y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Bournemouth y Milan
Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Đ. Petrović, Adam Smith, António Silva, James Hill, Adrien Truffert, Tyler Adams, Justin Kluivert, Ryan Christie, Marcus Tavernier, Evanilson, Ben Gannon-Doak. DT: Marco Rose.
Milan (3-4-2-1): Mike Maignan, Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlović, Ruben Loftus-Cheek, Ardon Jashari, Yunus Musah, Adrien Rabiot, Alphadjo Cisse, Davide Bartesaghi, Francesco Camarda. DT: Ruben Amorim.
La previa de Bournemouth y Milan: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 14:00 (hora de Perú)
- Historial: 1 cruces — Bournemouth ganó 0, Milan ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 03/09/2016: Bournemouth 1-2 Milan
- Próximo partido de Bournemouth: vs. Sparta, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Milan: vs. Ferencvaros, jueves 5 de noviembre