Olympiacos y Milan se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Karaiskakis Stadium, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Olympiacos recibe a Milan este jueves 26 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Karaiskakis Stadium. El Milan llega golpeado y con la necesidad urgente de sumar para no quedar al margen de la clasificación. Olympiacos, en cambio, tiene la chance de meter una diferencia importante en la tabla si aprovecha el momento del rival.

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La Europa League entra en una fase donde cada punto empieza a pesar distinto, y para el Milan este partido ya es casi una final adelantada para no complicarse más.

La actualidad de ambos equipos

Olympiacos llega entero, aunque sin esa contundencia que mostró semanas atrás: el empate sin goles ante Rennes cortó una racha de dos triunfos al hilo por la mínima. Son 10 puntos en cuatro fechas, sexto puesto, una posición cómoda pero no definitiva en una liguilla de 36 equipos donde todavía queda mucho por jugarse.

El Milan, en cambio, viene de un andar irregular que lo tiene complicado: cayó como local ante Ferencvaros y antes había perdido también frente a Bournemouth de visitante. La única alegría reciente fue aquel 4-0 ante Red Bull, pero entre medio hubo dos derrotas que lo dejaron 29° con apenas 3 puntos. La necesidad es evidente y el margen de error, mínimo.

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El historial entre Olympiacos y Milan

El historial reciente entre ambos quedó congelado en 2018, cuando se cruzaron en la fase de grupos de la Champions League. En ese entonces Olympiacos se impuso 3-1 y luego el Milan devolvió la vigencia con otro 3-1 a su favor. Antes, en 2014, también habían chocado en Grecia con triunfo griego por 3-0.

En total son tres antecedentes, con ventaja para Olympiacos tanto en victorias como en goles a favor. El Milan ganó una sola vez, pero fue un partido parejo que demostró que la serie nunca fue una rutina para ninguno de los dos.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/12/2018 Olympiacos vs. Milan 3-1 UEFA Europa League 04/10/2018 Milan vs. Olympiacos 3-1 UEFA Europa League 25/07/2014 Olympiacos vs. Milan 3-0 International Champions Cup

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Horario del partido

Perú: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis