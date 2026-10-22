Alineaciones de Juventus y Rennes por la Europa League: formaciones probables

Juventus recibe a Rennes este jueves 22 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Juventus viene de ganarle 2-1 a Celta y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Rennes viene de ganarle 2-1 a OFI Crete y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Juventus y Rennes
Juventus (3-4-2-1): Guglielmo Vicario, Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Weston McKennie, Zeki Çelik, Douglas Luiz, Pape Matar Sarr, Kerim Alajbegović, Andrea Cambiaso, Nick Woltemade. DT: Luciano Spalletti.
Rennes (4-3-3): Brice Samba, Przemyslaw Frankowski, Charlie Cresswell, Abdelhamid Aït Boudlal, Mahamadou Nagida, Sebastian Szymański, Valentin Rongier, Mahdi Camara, Ludovic Blas, Boulaye Dia, Mousa Altamari. DT: Franck Haise.
La previa de Juventus y Rennes: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 11:45 (hora de Perú)
- Próximo partido de Juventus: vs. AZ Alkmaar, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Rennes: vs. Olympiacos, jueves 5 de noviembre