Nijmegen recibe a Rennes este jueves 26 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Goffertstadion. Nijmegen viene de ganarle 3-1 a Omonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Rennes viene de empatar 0-0 con Olympiacos y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Nijmegen y Rennes
Nijmegen (3-1-4-2): Gonzalo Crettaz, Gabriel Bras, Willum Thor Willumsson, Ahmetcan Kaplan, Clement Mutahi Bischoff, Noe Lebreton, Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro, Ayodele Thomas, Tjaronn Chery, Bryan Linssen. DT: Dick Schreuder.
Rennes (3-5-2): Brice Samba, Anthony Rouault, Charlie Cresswell, Goncalo Oliveira, Bryan Reynolds, Djaoui Cisse, Adrien Thomasson, Sebastian Szymanski, Mahamadou Nagida, Mousa Altamari, Esteban Lepaul. DT: Franck Haise.
Bajas y ausentes de Nijmegen y Rennes
Nijmegen:
- Bram Nuytinck (lesión de tobillo)
- Perr Schuurs (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Emre Mor (lesión en la ingle)
- Dennis Geiger (ausencia; vuelve a fines de noviembre de 2026)
Rennes:
- Valentin Rongier (lesión en el muslo; vuelve en 1-2 semanas)
La previa de Nijmegen y Rennes: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Estadio: Goffertstadion
- Próximo partido de Nijmegen: vs. Ararat, jueves 10 de diciembre
- Próximo partido de Rennes: vs. Zagreb, jueves 10 de diciembre