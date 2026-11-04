Rennes vs. Olympiacos: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 4 de la Europa League

Rennes recibe a Olympiacos este miércoles 4 de noviembre desde las 10:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Roazhon Park. Hay un contraste claro en la fase de liga: Olympiacos llega con puntaje perfecto y Rennes todavía busca cerrar una victoria en condición de local.
Ganar acá significa meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos, algo que el conjunto griego ya empezó a asegurarse y que los franceses necesitan para no quedar relegados en la tabla general.
La actualidad de ambos equipos
El Rennes no pierde pero tampoco termina de despegar: viene de rescatar un empate 2-2 como visitante ante la Juventus, después de ganarle a OFI Crete en casa y de empatar sin goles frente al Sturm Graz. Son cinco puntos en tres partidos, un arranque que lo deja en zona media de la tabla y con la obligación de sumar de local para no complicarse.
Olympiacos, en cambio, llega como un tren. Ganó los tres partidos que jugó en esta Europa League, el último 1-0 de local ante el Sparta, y antes se llevó un triunfo clave como visitante frente al Marseille. Nueve de nueve puntos posibles lo tienen quinto en la general, a tiro de los puestos que dan clasificación directa.
Horario del partido
- Perú: 10:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
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- Venezuela: Disney+ Premium, inter
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- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: Claro Sports
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Rennes y Olympiacos se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Rennes suma 5 puntos en el torneo.
- Olympiacos suma 9 puntos tras vencer a Sparta, Marseille y Jagiellonia.