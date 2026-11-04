Alineaciones de Rennes y Olympiacos por la Europa League: formaciones probables

Rennes recibe a Olympiacos este miércoles 4 de noviembre desde las 10:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Roazhon Park. Rennes viene de empatar 2-2 con Juventus y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Olympiacos viene de ganarle 1-0 a Sparta y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Rennes y Olympiacos
Rennes (4-3-3): Brice Samba, Bryan Reynolds, Charlie Cresswell, Anthony Rouault, Mahamadou Nagida, Adrien Thomasson, Mahdi Camara, Sebastian Szymanski, Ludovic Blas, Boulaye Dia, Mousa Altamari. DT: Franck Haise.
Olympiacos (4-2-3-1): Stefan Ortega, Manolis Saliakas, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Onyemaechi Bruno, Remo Freuler, Chiquinho, Santiago Hezze, Gelson Martins, Armando Gonzalez, Jota Silva. DT: Imanol Alguacil.
La previa de Rennes y Olympiacos: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 4 de noviembre
- Hora: 10:30 (hora de Perú)
- Estadio: Roazhon Park
- Próximo partido de Rennes: vs. Nijmegen, jueves 26 de noviembre
- Próximo partido de Olympiacos: vs. Milan, jueves 26 de noviembre