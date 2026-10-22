Alineaciones de Lech Poznan y Sunderland por la Europa League: formaciones probables

Lech Poznan recibe a Sunderland este jueves 22 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Lech Poznan viene de caer 0-4 ante Leverkusen y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Sunderland viene de ganarle 2-1 a Torreense y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Lech Poznan y Sunderland
Lech Poznan (4-2-3-1): Mateusz Lis, Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Terry Yegbe, Michal Gurgul, Radoslaw Murawski, Luis Palma, Antoni Kozubal, Patrik Wålemark, Mikael Ishak, Pablo Rodríguez. DT: Niels Frederiksen.
Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Trai Hume, Kevin Danso, Luke O'Nien, Dayann Méthalie, Noah Sadiki, Chris Rigg, Granit Xhaka, Malick Fofana, Timur Tuterov, Nilson Angulo. DT: Régis Le Bris.
La previa de Lech Poznan y Sunderland: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 11:45 (hora de Perú)
- Próximo partido de Lech Poznan: vs. Benfica, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Sunderland: vs. Zagreb, jueves 5 de noviembre