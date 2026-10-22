Alineaciones de Union Saint-Gilloise y Hapoel por la Europa League: formaciones confirmadas

Union Saint-Gilloise recibe a Hapoel este jueves 22 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Union Saint-Gilloise viene de empatar 1-1 con Real Sociedad y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Hapoel viene de caer 1-2 ante AZ Alkmaar y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Union Saint-Gilloise y Hapoel
Union Saint-Gilloise (3-1-4-2): Hervé Koffi, Louis Patris, Guilherme Smith, Massiré Sylla, Nohim Chibani, Nikki Havenaar, Darius Olaru, Kamiel Van de Perre, Mateo Biondic, Relebohile Mofokeng, Besfort Zeneli. DT: David Hubert.
Hapoel (4-3-3): Ofir Marciano, Guy Mizrahi, Pedro Amador, Niv Yehoshua, Miguel Vítor, Itay Rotman, Amankwah Forson, Eliel Peretz, Igor Zlatanović, Javon East, Zahi Ahmed. DT: Ran Kozuch.
Suplentes de Union Saint-Gilloise: Dylan Aquino, Vic Chambaere, Denzel De Roeve, Raul Florucz, Youssef Hamoutahar, Giorgi Kavlashvili, Sekou Keita, Kevin Rodríguez, Ross Sykes, Daniel Tshilanda.
Suplentes de Hapoel: Muhammad Abu Rumi, Matan Baltaxa, Ofir Davidzada, Djibril Diop, Amir Ganah, Mohammad Kna'an, Jonas Malede, Yonatan Shani, Adrián Ugarriza, João Victor, Marco Wolff.
La previa de Union Saint-Gilloise y Hapoel: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 11:45 (hora de Perú)
- Próximo partido de Union Saint-Gilloise: vs. Celta, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Hapoel: vs. OFI Crete, jueves 5 de noviembre