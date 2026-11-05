Celta vs. Union Saint-Gilloise en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Celta y Union Saint-Gilloise se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Union Saint-Gilloise este jueves 5 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta se juega buena parte de sus chances en la fase de liga y no tiene margen para seguir regalando puntos en casa. Un traspié más complicaría cualquier aspiración de meterse entre los puestos que dan el pase directo a la siguiente ronda.

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La Europa League entra en su cuarta jornada y la tabla empieza a marcar diferencias claras entre los equipos que están cumpliendo y los que van a contramano. Este choque sirve para medir si el conjunto gallego puede reaccionar antes de que la distancia se vuelva difícil de remontar.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado en el certamen europeo, aunque con un triunfo reciente que le devolvió algo de aire. Después de caer con Juventus de local y perder también ante Omonia, el equipo gallego consiguió ganar 2-1 como visitante frente al Celtic, un resultado que lo mantiene con vida pero no le alcanza para salir de la parte baja de la tabla, donde ocupa el puesto 25 con apenas 3 puntos en tres presentaciones.

El Union Saint-Gilloise atraviesa un presente mucho más sólido. Viene de golear 4-0 como local a Hapoel y antes había empatado 1-1 con Real Sociedad también en su estadio, además de un triunfo claro por 3-0 ante Viktoria como visitante. Con 7 puntos y la sexta posición, el equipo belga se perfila como uno de los candidatos a meterse entre los mejores de la fase de liga.

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis