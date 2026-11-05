Alineaciones de Celta y Union Saint-Gilloise por la Europa League: formaciones probables

Celta y Union Saint-Gilloise se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Estadio Balaidos por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Celta recibe a Union Saint-Gilloise este jueves 5 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de ganarle 2-1 a Celtic y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Union Saint-Gilloise viene de ganarle 4-0 a Hapoel y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

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