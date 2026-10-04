¿Huele a reconciliación? Jorge Jesus rompió el silencio y habló de la situación de Cristiano Ronaldo

Tras vencer a Noruega por la UEFA Nations League, Jorge Jesus habló del reciente abandono de Cristiano Ronaldo. Fue muy claro en su postura y dejó las puertas abiertas para un posible regreso.

Pasaron varios días desde que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal y con ello se perdió los dos últimos partidos de la UEFA Nations League. Dejando un mensaje en redes sociales con la premisa de que pronto contará todos los detalles y con trascendidos que dejarían mal parada a la interna del comando técnico, fue justamente Jorge Jesus quien se refirió a este tema.

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Luego de vencer por 2-1 a Noruega el día de hoy en el Estadio do Dragão de Oporto, la palabra de Jorge Jesus fue una de las esperadas de la prensa deportiva local y en conferencia tocó distintos aspectos. Además de analizar el buen momento de Portugal y de la clasificación a una siguiente fase del torneo, fue muy enfático en asegurar que Cristiano Ronaldo puede regresar al equipo.

“No sé qué pasará. Para mí, todo está abierto. ‘Cris’ tiene que decidir su vida antes de la próxima convocatoria. Si quiere estar en la selección y está jugando, ¿por qué no? No hay resentimiento porque fue un malentendido. Creo que es fácil de resolver. Cuándo, no lo sé. El partido terminó y ahora veremos cómo se desarrollan las cosas”; reveló Jorge Jesus en charla con los medios deportivos.

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Frente a esta reciente postura del entrenador de Portugal, todavía queda esperar si es que Cristiano Ronaldo tomará alguna medida al respecto. Lejos de los flashes internacionales y seguramente al lado de sus seres queridos, el astro luso se mantiene en silencio por ahora a la espera de revelar detalles que sucedieron en la interna de la selección durante los últimos días de esta semana.

El comunicado oficial de Cristiano Ronaldo tras irse de la concentración de Portugal

En base a una información expuesta durante los últimos días, resulta que Cristiano Ronaldo optó por abandonar la concentración de Portugal el pasado 1 de octubre a puertas del partido ante Dinamarca por la UEFA Nations League. Tras algunas decisiones del entrenador Jorge Jesus sobre los minutos de competencia que iba a tener el delantero en cancha y luego decir algo opuesto en conferencia de prensa, el goleador se expresó en redes sociales.

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Después de la conferencia de prensa del seleccionador nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional.

A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección a la que siempre me dediqué.

Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción.

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Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

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