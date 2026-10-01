La emotiva dedicatoria de Rasmus Højlund a Cristiano Ronaldo tras Dinamarca 2-4 Portugal

Pese a la derrota de Dinamarca ante Portugal jugando en Copenhague, la actuación de Rasmus Højlund llamó la atención de todos en el mundo fútbol. Luego explicó lo que hizo y le dejó un sentido mensaje a CR7.

La idolatría hacia Cristiano Ronaldo no tiene límites. Luego de su salida de la concentración de Portugal en la previa del partido ante Dinamarca por la UEFA Nations League, la noticia no se detuvo entorno a las razones de una situación tan controversial a nivel mundial. Justamente dicho escenario fue clave para un accionar por parte de Rasmus Højlund que le dedicó un mensaje emotivo.

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Resulta que Portugal visitó a Dinamarca en el Parken Stadion de Copenhague y consiguió un buen triunfo por 4-2. Si bien lo futbolístico siempre es importante, en esta ocasión fue la celebración de Rasmus Højlund en el segundo gol de los locales lo que más llamó la atención. Sin dudarlo, el delantero celebró como lo hace históricamente Cristiano Ronaldo y se llevó todos los reflectores.

🔥 ¿SE LO DEDICÓ A CRISTIANO?



En el partido entre Dinamarca y Portugal, Rasmus Højlund le marcó a los portugueses y festejó como CR7. 👀🇩🇰🇵🇹



¿Homenaje o provocación?



vía: @herrelandsholdet pic.twitter.com/dNFNinV7zb — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 1, 2026

Quizá muchos en las tribunas y en las redes sociales pensaron que se trataba de una especie de burla por el momento de CR7 en Portugal luego de apartarse de las planificaciones de su selección, el mismo Rasmus Højlund reveló luego del encuentro que no lo hizo con dicha tónica. Es más, dejó muy en claro que el astro luso es un ídolo y su celebración no es más que un homenaje en la cancha.

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“Solo quería enviar un mensaje contundente al equipo de Portugal de que si no valoran a Cristiano Ronaldo, hay un montón en el mundo que él ha inspirado y que aún lo admiran. Fue simplemente un homenaje a un hombre que probablemente haya terminado su carrera en la selección tras lo sucedido ayer. Esto no tiene que ver con una falta de respeto ni mucho menos, es mi gran ídolo“; declaró Rasmus Højlund en conversación con los medios post partido.

🚨🗣️ Rasmus Hojlund on why he hit the SIU Celebration:



“I just wanted to send a strong message to the Portugal team that if they don’t value Cristiano, there’s a whole lot in the world he has inspired and still looks up to him.” 🇩🇰❤️ pic.twitter.com/itKANJ7m7y — 90Minutes Report (@90MinutesHQ) October 1, 2026

La reacción de Rasmus Højlund al ver a Jorge Jesus tras el pitazo final

Así tuvo la gran idea de realizar un homenaje a Cristiano Ronaldo imitando su clásica celebración en el más reciente partido entre Dinamarca vs. Portugal en el marco de la UEFA Nations League, la actitud de Rasmus Højlund se mantuvo luego del pitazo final. Resulta que el delantero se encontró con Jorge Jesus en el campo de juego y su reacción fue realmente viral en el planeta.

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Con cara de muy pocos amigos y sin ánimos de querer estrechar su mano con el entrenador de Portugal, prácticamente vimos cómo Rasmus Højlund le negó el saludó a un Jorge Jesus quien solo atinó a soltar una risa algo nerviosa por el polémico momento. Si bien no se dieron mayores explicaciones de lo vivido, estamos frente a una postura muy clara de parte del goleador danés.

🔥🇵🇹🇩🇰 ¡EN DEFENSA DE CRISTIANO! El delantero dinamarqués Rasmus Højlund sacó las garras por Cristiano Ronaldo: empujó y le negó el saludo en la cara a Jorge Jesus tras la polémica salida de CR7 de la concentración#portugal #cristianoronaldo #jorgejesus #hojlund #futbol pic.twitter.com/dExSgHknrf — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) October 1, 2026

DATOS CLAVES

Portugal venció 4-2 a Dinamarca en Copenhague por la UEFA Nations League.

venció 4-2 a en por la Rasmus Højlund imitó la celebración de Cristiano Ronaldo al anotar un gol local.

imitó la celebración de al anotar un gol local. Rasmus Højlund le negó el saludo a Jorge Jesus tras finalizar el encuentro.