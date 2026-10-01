¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Portugal ante Dinamarca y qué pasó con el DT Jorge Jesús?

Cristiano Ronaldo no jugará en Portugal vs. Dinamarca, por UEFA Nations League. Conoce la razón y su relación con el entrenador, Jorge Jesús.

El ambiente en la concentración de la Selección de Portugal se encuentra convulsionado en plena disputa de la UEFA Nations League. El motivo central gira en torno a la inédita baja de Cristiano Ronaldo para el compromiso frente a Dinamarca en Copenhague, sumado a un fuerte contrapunto con el entrenador Jorge Jesus.

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¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo ante Dinamarca?

La ausencia del capitán luso no responde a ninguna molestia física ni lesión. Cristiano Ronaldo abandonó la concentración en Copenhague tras confirmarse que no sería titular frente al conjunto danés.

Cristiano Ronaldo en la Selección Portugal con Jorge Jesus. (Foto: X).

El detonante principal de la situación fue el encuentro previo frente a Noruega, donde Portugal se impuso por 2-1. En dicho partido, el delantero permaneció en el banquillo durante los 90 minutos y realizó trabajos de calentamiento en la banda sin llegar a ingresar, rompiendo una racha en la que no se quedaba sin sumar minutos en un partido oficial desde 2008.

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Tras esa jornada, se desató un quiebre en la convivencia que derivó en la salida anticipada del futbolista:

Suplencia comunicada: En la previa del duelo ante Dinamarca, Jorge Jesus le notificó formalmente a Cristiano que arrancaría nuevamente entre los suplentes.

Reuniones sin éxito: A pesar de las charlas de urgencia en el hotel de concentración con la presencia del presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, la relación no logró reencauzarse.

Ruptura y partida: Ronaldo tomó la decisión de marcharse de la delegación en Suecia antes del traslado final a Copenhague. Prometió revelar “la verdad sobre las razones que lo motivaron a dejar la selección” a su debido tiempo.

¿Qué pasó con el DT Jorge Jesus?

Jorge Jesus tomó el mando de las Quinas para este ciclo de la Liga de Naciones imponiendo una postura firme respecto al manejo del vestuario y el armado táctico:

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Admisión del error en cancha: El estratega reconoció públicamente que fue un error tener al delantero haciendo ejercicios de calentamiento durante media hora ante Noruega para terminar no poniéndolo, pero defendió su decisión basada en el rendimiento de Gonçalo Ramos.

Jerarquía de mando: Jorge Jesus remarcó que las decisiones deportivas son exclusivas del cuerpo técnico, sosteniendo que las figuras históricas no alterarán la rotación ni la planificación del equipo.

Reorganización del plantel: Ante la baja voluntaria del capitán, el cuerpo técnico ratificó su apuesta por atacantes como João Félix y Gonçalo Ramos para liderar la ofensiva lusa en tierras danesas.

DATOS CLAVE

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal por ser suplente frente a Dinamarca.

Jorge Jesus dejó en el banquillo a Ronaldo los 90 minutos frente a Noruega.

João Félix y Gonçalo Ramos liderarán la ofensiva de Portugal en tierras danesas.