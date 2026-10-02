Arturo Vidal explotó y salió en defensa total de Cristiano Ronaldo: “Hay entrenadores que no respetan”

En un reciente stream, Arturo Vidal se hizo presente para defender la postura de Cristiano Ronaldo y la vez cuestionó la falta de cuidado desde la interna de la Selección Portugal hacia su máximo referente.

La más reciente polémica de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal sigue generando distintos comentarios a nivel internacional. Con su salida de la concentración y prácticamente una despedida anticipada de la peor manera en el tramo final de su carrera, ahora fue Arturo Vidal quien no dudó en pronunciarse al respecto y salió en defensa total del goleador. Además, cuestionó al técnico.

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🇵🇹⚠️ CRISTIANO RONALDO ABANDONÓ LA CONCENTRACIÓN DE PORTUGAL POR DIFERENCIAS CON JORGE JESÚS.



Las declaraciones del flamante entrenador le cayeron PÉSIMO, DEJÓ DE ENTRENARSE y hoy ABANDONÓ LA DELEGACIÓN:



"Puedo prometer lo que quiera, soy el entrenador. Si te necesito durante… pic.twitter.com/hBzyczNyo4 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 30, 2026

En un reciente stream, Arturo Vidal fue consultado sobre la situación de Cristiano Ronaldo y en todo momento respaldó a su colega. Señalando que es uno de los grandes referentes del fútbol portugués y del mundo, el chileno enfatizó en que cuando se trata de una figura tan relevante para un país debería darse otro tipo de decisiones para cuidar la interna, sin que esto signifique la falta de respeto.

“Lo de Cristiano es una vergüenza. Un jugador como Cristiano está entre los cuatro mejores jugadores de la historia. Cada uno los pondrá primero, segundo, tercero, como quiera, pero es uno de los mejores de la historia y que salga así de la selección es muy feo. Y más cuando él dio una entrevista, dijo lo que estaba pasando, dijo cuáles eran las opciones y que después el entrenador salga a decir eso. Creo que lo deja muy mal parado al entrenador. Se equivoca mucho en cómo lo hace. Hay entrenadores que no respetan“; comentó Arturo Vidal.

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En esta misma línea, el ‘Rey Arturo Vidal’ declaró que CR7 no es uno más del montón. “A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Es un jugador que le ha dado todo a Portugal, que lo puso entre las mejores selecciones del mundo. Un jugador así no puede salir así de la selección. Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel. Todo el apoyo a Cristiano“.

Arturo Vidal sobre lo de CR7 pic.twitter.com/DQFVhsordp — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) October 2, 2026

¿Se terminó la etapa de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal?

Siendo el máximo referente en la historia de Portugal y con ganas de seguir compitiendo en el más alto nivel junto a su selección, tal y como lo mencionó durante su última conferencia de prensa, luego del altercado con el entrenador Jorge Jesus parece que la etapa de Cristiano Ronaldo llegó a su fin y de la peor manera. Todavía por conocer detalles de lo que pasó, es complicado que vuelva.

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En el plano netamente futbolístico, Portugal acaba de conseguir tres victorias consecutivas en la UEFA Nations League al vencer a Gales, Noruega y Dinamarca durante los últimos días. Esto indica que el proceso de Jorge Jesus viene dando sus frutos y así también lo entienden distintos jugadores que declararon a favor de lo que están logrando. Sería una pena para muchos hinchas en el mundo, pero la continuidad de CR7 en la selección lusa podría estar totalmente definida.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Arturo Vidal respaldó a Cristiano Ronaldo en stream y criticó al técnico de Portugal .

respaldó a en stream y criticó al técnico de . Cristiano Ronaldo abandonó la concentración portuguesa tras un altercado con Jorge Jesus .

abandonó la concentración portuguesa tras un altercado con . Portugal venció a Gales, Noruega y Dinamarca en la UEFA Nations League.