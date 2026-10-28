Dónde ver Inter Miami vs. FC Cincinnati con Lionel Messi: hora, canales de TV y streaming online

Inter Miami, con Messi como figura, se enfrenta a un necesitado FC Cincinnati por la semana 32 de la MLS 2026. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Inter Miami busca la recuperación este miércoles 28 de octubre ante FC Cincinnati por la semana 32 de la MLS 2026. El equipo de Lionel Messi y compañía vuelve a la actividad en la liga estadounidense en el Nu Stadium de Miami, Florida. El partido comienza a las 7:30 P.M. (6:30 P.M. de Perú).

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Las ‘Garzas’, dirigidas por Cristian ‘Kily’ González, vienen de caer ante New York Red Bulls en New Jersey por 2-0. Así, bajaron al tercer lugar de la Conferencia Este en la tabla de posiciones con 55 puntos, mismo que New England Revolution, que lo igualó, pero tiene más victorias; y a 15 unidades de Nashville SC (70).

Su rival es FC Cincinnati, un viejo conocido del conjunto de la Florida y al que Messi se ha enfrentado en varias ocasiones (en cinco partidos, le ganó en tres ocasiones y perdió las otras dos; le marcó tres goles y dio seis asistencias). El equipo de Pat Noonan llega a este duelo en buena forma tras vencer 2-0 a DC United. Por ahora, está en el octavo puesto con 42 puntos, es decir que está en posición de Wild Card.

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¿A qué hora se juega Inter Miami vs. FC Cincinnati?

Inter Miami vs. FC Cincinnati, partido por la semana 32 de la MLS 2026, que se juega este sábado 24 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

4:30 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

5:30 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

6:30 P.M. | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

7:30 P.M. | Bolivia, Canadá, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

8:30 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

12:30 A.M. | España (jueves 29 de octubre)

¿Dónde ver EN VIVO Inter Miami vs. FC Cincinnati?

El partido entre Inter Miami y FC Cincinnati, que se disputa en el Nu Stadium de Miami, Florida, tiene una única transmisión oficial. Se puede ver EN VIVO por el MLS Season Pass de Apple TV tanto en español como en inglés.

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