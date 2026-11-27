Messi y compañía van por la recuperación para seguir con chances de pelear por la MLS Cup. Este viernes visita a Columbus Crew. Conoce los detalles del duelo.

Lionel Messi e Inter Miami están al borde del abismo, pero esperan salir adelante para seguir con chances de lograr la MLS Cup. Este viernes 27 de noviembre se enfrenta a Columbus Crew por el segundo partido de la primera fase de Playoffs. El conjunto de la Florida debe ganar para seguir con chances de llegar a semifinales.

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El primer partido terminó con un triunfo 0-3 de Columbus Crew gracias a un doblete del chileno Gonzalo Tapia. Por lo cual, ahora, las ‘Garzas’ necesitan de la victoria para forzar un tercer partido, que debería jugarse en el Nu Stadium.

El equipo de Cristian ‘Kily’ González no viene en la mejor forma y ha recibido serias críticas debido a los resultados que sufrió el equipo de Messi y compañía. Por su parte, los dirigidos por Laurent Courtois quieren otra victoria para ponerle fin a esta serie de primera ronda de los Playoffs por la MLS Cup.

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¿Dónde ver EN VIVO I,a Miami vs. Columbus Crew?

El partido entre Inter Miami y Columbus Crew, que se disputa en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, tiene una única transmisión oficial. Se puede ver EN VIVO por el MLS Season Pass de Apple TV tanto en español como en inglés.

Todo preparado 💗✨ pic.twitter.com/m854w5n2wU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 27, 2026

¿A qué hora se juega Inter Miami vs. Columbus Crew?

Inter Miami vs. Columbus Crew, partido 2 de la primera ronda de los Playoffs, que se juega este viernes 27 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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5:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 7:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 8:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 9:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 10:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 2:00 A.M. | España (sábado 28 de noviembre)

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