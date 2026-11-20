Inter Miami inicia su camino en los Playoffs este sábado. Recibe en su estadio a Columbus Crew en el primer partido de la primera ronda. Los detalles.

Lionel Messi e Inter Miami inician su camino en los Playoffs de la MLS 2026. Por el primer partido de la primera ronda, reciben este sábado 21 de noviembre en el Nu Stadium a Columbus Crew. El encuentro inicia a las 6:00 P.M. hora local (mismo horario en Perú). Las ‘Garzas’ buscan iniciar con buen pie esta fase para buscar el bicampeonato.

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Llegó el momento de la verdad para las ‘Garzas’ de Cristian ‘Kily’ González. Deben mejorar su imagen, luego del fatídico empate 3-3 ante Charlotte FC en el Decision Day donde iban ganando 3-0, pero se lo igualaron en el final. Así, el conjunto de la Florida terminó en el segundo puesto de la Conferencia Este.

Por esta razón, su rival en esta primera ronda de Playoffs es el séptimo de la tabla del Este, es decir, Columbus Crew. El elenco dirigido por el interino Laurent Courtois llega en gran momento y con un gran sprint final en la fase regular, ya que logró seis triunfos de manera consecutiva para meterse en la lucha por la MLS Cup.

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¿A qué hora se juega Inter Miami vs. Columbus Crew?

Inter Miami vs. Columbus Crew, partido 1 de la primera ronda de los Playoffs, que se juega este sábado 21 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

3:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 5:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 6:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 7:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 8:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 12:00 A.M. | España

¿Dónde ver EN VIVO Inter Miami vs. Columbus Crew?

El partido entre Inter Miami y Columbus Crew, que se disputa en el Nu Stadium de Miami, Florida, tiene una única transmisión oficial. Se puede ver EN VIVO por el MLS Season Pass de Apple TV tanto en español como en inglés.

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