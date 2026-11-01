Dónde ver EN VIVO New England Revolution vs. Inter Miami con Lionel Messi por la MLS: hora, canales de TV y streaming online

Messi vuelve a la acción en la MLS. Inter Miami visita Foxborough para jugar ante New England Revolution. Conoce horarios, opciones de transmisión y más detalles.

Inter Miami visita el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, para enfrentar a New England Revolution por la semana 33 de la MLS 2026. Duelo clave entre el segundo y el tercero de la Conferencia Este. El equipo de Lionel Messi necesita la victoria para no complicarse de cara a los Playoffs.

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Para Inter Miami, la victoria le aseguraría su futuro para los Playoffs e incluso la próxima temporada. Es que el equipo de Cristian ‘Kily’ González ya tendría el segundo lugar definido en la Conferencia Este y también se clasificaría a la próxima Concachampions 2027.

No obstante, las ‘Garzas’ buscan la recuperación, ya que vienen de una derrota 2-0 a manos de New York Red Bulls. Por este resultado, de hecho, perdió el segundo puesto en la MLS a manos de su propio rival de la jornada.

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The ‘Revs’, por su parte, acumulan cuatro victorias en fila, siendo la última también ante New York Red Bulls por 3-2. Gracias a su buen momento, pelea mano a mano con su rival por ese segundo lugar, que es clave para las localías en los Playoffs.

¿Dónde ver EN VIVO New England Revolution vs. Inter Miami?

El partido entre New England Revolution e Inter Miami, que se disputa en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, tiene una única transmisión oficial. Se puede ver EN VIVO por el MLS Season Pass de Apple TV tanto en español como en inglés.

¿A qué hora se juega New England Revolution vs. Inter Miami?

5:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 6:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 7:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 8:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 9:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 12:00 A.M. | Inglaterra (lunes 2 de noviembre)

| Inglaterra (lunes 2 de noviembre) 1:00 A.M. | Alemania, España, Francia e Italia (lunes 2 de noviembre)

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