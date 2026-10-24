Hora y dónde ver EN VIVO New York RB vs. Inter Miami con Messi: canales de TV y streaming online por la MLS 2026

Tras recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes, Messi está disponible para este partido. Inter Miami visita a New York RB. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles.

El Inter Miami de Lionel Messi disputa este sábado 24 de octubre su partido de la semana 31 de la MLS 2026 ante New York Red Bulls. El partido se juega en el Sports Illustrated de Harrison, New Jersey, desde las 5:30 P.M. hora local (4:30 P.M. hora de Perú). El 10 argentino del conjunto de la Florida está disponible para este encuentro.

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Messi ha estado en las últimas horas en España donde recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Pese a ello, no quiere perderse este partido. Las ‘Garzas’ del Kily González ya están clasificadas a los Playoffs, al ubicarse actualmente en el segundo lugar de la Conferencia Este con 55 puntos. Vienen de vencer 3-1 a Atlanta United donde su capitán y estrella marcó un doblete.

Felicitaciones, capitán, por recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. 🩷🔟 Tu talento hace historia. Tus valores dejan una huella que va mucho más allá del fútbol. pic.twitter.com/SYOWbnMEcH — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 23, 2026

Los ‘Toros Rojos’, por su parte, viven una situación límite. Su último partido fue un 2-0 en contra ante Toronto FC, lo que fue su tercera derrota en los últimos cuatro partidos. Actualmente, el equipo que dirige Michael Bradley está en el noveno lugar del Este con 36 puntos, entrando al Wild Card, aunque no puede ceder puntos en estas últimas jornadas si quiere jugar los Playoffs.

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¿A qué hora se juega New York Red Bulls vs. Inter Miami?

New York Red Bulls vs. Inter Miami, partido por la fecha 31 de la MLS 2026, que se juega este sábado 24 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

2:30 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

3:30 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

4:30 P.M. | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

5:30 P.M. | Bolivia, Canadá, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

6:30 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

11:30 P.M. | España

¿Dónde ver EN VIVO New York Red Bulls vs. Inter Miami?

El partido entre New York Red Bulls e Inter Miami, que se disputa en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, New Jersey, tiene una única transmisión oficial EN VIVO. Se puede ver por el MLS Season Pass de Apple TV tanto en español como en inglés.

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