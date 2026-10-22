Pese a sus 20 contribuciones de gol, Lamine Yamal no supera a Lionel Messi en Barcelona

El portal Transfermarkt reveló una sorprendente estadística sobre el tiempo que tardó Lamine Yamal en llegar a las 20 contribuciones de gol

Lamine Yamal ha tenido un arranque de temporada 2026/27 muy impresionante. Esto coincide con los resultados que ha tenido el FC Barcelona, que llegó a tener 11 victorias consecutivas hasta que el PSG lo frenó en la fecha 3 de la UEFA Champions League 2026/27. Pese a ello, el joven extremo ya tiene 20 contribuciones de gol, aunque no pudo alcanzar las estadísticas de Lionel Messi.

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Los números de Lamine Yamal en esta temporada son muy destacables. Tiene 10 goles y 10 asistencias contando lo ocurrido en el triunfo 4-2 del PSG ante el Barcelona. Así, ha llegado a las 20 contribuciones de gol y lo hizo en solo 999 minutos, de acuerdo a datos estadísticos del portal Transfermarkt.

¡¡CIERREN PARIS!! ¡LAMINE YAMAL MARCÓ UN GOLAZO DIGNO DE BALÓN DE ORO PARA ESTAMPAR EL EMPATE PARCIAL DEL BARCELONA ANTE PSG!



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Sin embargo, esta gran estadística no le sirve para superar a uno de los máximos ídolos del Barça. Es que Lionel Messi ha tenido números mejores que esta temporada de Yamal. De hecho, hay dos temporadas en donde el ‘crack’ argentino tuvo 20 participaciones de gol, pero en menor tiempo.

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Según la citada fuente, Messi necesitó solo 749 minutos para llegar a las 20 contribuciones de gol en la temporada 2011/12. Fue en esta campaña donde tuvo una cifra excepcional de 106 goles generados. En tanto, en la 2016/17 lo hizo en 844 minutos y terminó con 74 contribuciones de anotaciones totales.

En el Top 10, Messi domina y solamente hay otros dos jugadores que aparecen con 20 contribuciones de gol en poco tiempo. Uno de ellos es el brasileño Ronaldo, quien tardó 1.055 minutos en la temporada 1996/97 y el otro es el húngaro Laszlo Kubala, quien en la campaña de 1951/52, contribuyó con 20 goles/asistencias en 1.080 minutos.

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El Top 10 de jugadores de Barcelona con menos minutos para generar 20 goles

POS JUGADOR PAÍS TEMPORADA MINUTOS 1º Lionel Messi Argentina 2011/12 749 2º Lionel Messi Argentina 2016/17 844 3º Lamine Yamal España 2026/27 999 4º Lionel Messi Argentina 2012/13 1.021 5º Lionel Messi Argentina 2008/09 1.048 6º Lionel Messi Argentina 2018/19 1.051 7º Ronaldo Brasil 1996/97 1.055 8º Laszlo Kubala Hungría 1951/52 1.080 9º Lionel Messi Argentina 2010/11 1.148 10º Lionel Messi Argentina 2013/14 1.194

DATOS CLAVE

Lamine Yamal generó 20 contribuciones de gol en 999 minutos en 2026/27.

generó 20 contribuciones de gol en 999 minutos en 2026/27. Lionel Messi alcanzó esta misma cifra en solo 749 minutos durante 2011/12.

alcanzó esta misma cifra en solo 749 minutos durante 2011/12. 10 goles y 10 asistencias conforman el actual registro del extremo español.