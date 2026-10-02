El exdelantero de la Selección Colombia sorprendió con una teoría sobre la abrupta salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal. Lo involucró a Lionel Messi y su despedida del seleccionado argentino.

El escándalo que produjo la abrupta salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal sigue haciendo ruido en el ambiente futbolístico. El propio atacante de 41 años abandonó la concentración de su seleccionado en Copenhague horas antes del partido ante Dinamarca por la UEFA Nations League 2026-27. A raíz de ello, se han advertido varias especulaciones respecto a esta decisión. En Colombia, el exdelantero Víctor Hugo Aristizábal involucró a Lionel Messi en esta polémica.

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La polémica alrededor de Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal aún persiste y tiene varios capítulos aún por delante. No obstante, la decisión que tomó la estrella ganadora de 5 Balones de Oro sigue generando diversas opiniones. En todo caso, siempre está la discusión que lo involucra palmo a palmo con Lionel Messi, su rival de largos años en la lucha por ser el mejor jugador del mundo.

Precisamente, ahora, con este escándalo y prematuro adiós de la Selección de Portugal, Messi vuelve a la conversación. Víctor Hugo Aristizábal, campeón de Copa América con la Selección Colombia, formuló una extraña teoría que involucra al ’10’ argentino con lo que sucedió con CR7 en su seleccionado.

Víctor Hugo Aristizábal, actualmente, forma parte de ESPN Colombia (Instagram @aristigol09).

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“Tengo una teoría fuerte sobre eso y me voy con esa teoría. ¿Sabe qué le pasó a Cristiano? Que Messi se le adelantó y él no quiso seguir detrás, porque ellos han competido hasta en eso, porque Messi sacó el comunicado, dijo ‘me voy’ y todo eso. Puede ser que Cristiano también lo estaba pensando y dijo: ‘No voy a hacer eso, no voy a hacer eso detrás de Messi como Messi lo hizo, Cristiano también lo hizo’. Ellos, para mí, competían hasta en eso“, aseguró Aristizábal en el programa F360 en ESPN Colombia.

El adiós del ‘Bicho’, autor de 979 goles oficiales en su carrera, se dio en un contexto en el que Messi también se despide de la selección de su país. El próximo 6 de octubre disputará su último partido con el combinado albiceleste en el Estadio Monumental de Núñez, frente a Benín. Así, le pondrá punto final a una extraordinaria carrera internacional de 21 años donde pudo consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022.

Cristiano, hasta el momento, no tiene pensado un encuentro despedida del seleccionado luso. Tras 23 años y 234 partidos internacionales, donde su máximo logro fue la Eurocopa 2016, su adiós internacional se dio por la puerta de atrás y en medio de una disputa con el entrenador Jorge Jesús.

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Federación Portuguesa busca arreglar la relación con Cristiano Ronaldo

Al margen de lo ocurrido con Jorge Jesús, dirigentes de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) buscan recomponer la relación con Cristiano Ronaldo para que tenga un merecido y digno adiós de la selección, según contó el diario Marca de España.

La situación es complicada debido a la postura del propio CR7 y su diferencia con Jorge Jesús, de quien asegura “lo traicionó”, según palabras del periodista y amigo del jugador, Edu Aguirre. La intención es que la estrella tenga un final a la altura de su carrera.

DATOS CLAVE

Cristiano Ronaldo abandonó la selección de Portugal antes del partido contra Dinamarca .

abandonó la selección de Portugal antes del partido contra . Lionel Messi jugará su partido despedida ante Benín el próximo 6 de octubre .

jugará su partido despedida ante el próximo . Federación Portuguesa busca reconciliarse con Cristiano Ronaldo tras su disputa con Jorge Jesús.