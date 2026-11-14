Pese a vencer a Bolivia, los hinchas de Perú explotan contra Mano Menezes: “No se ve trabajo”

La afición de la Selección Peruana analizó el juego del equipo ante Bolivia y no quedó satisfecha, al margen del triunfo por 2-0. En redes sociales dedicaron contundentes mensajes hacia Mano Menezes.

Perú consiguió una buena victoria ante Bolivia en el marco de la fecha FIFA de noviembre. El Estadio Alejandro Villanueva fue testigo del reencuentro del equipo con el hincha, aunque todo parece indicar que la alegría no fue completa. Resulta que la afición incondicional se hizo presente en redes sociales para dejarle varios mensajes a Mano Menezes por el estilo de juego de los nuestros.

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Sabiendo que los triunfos siempre son importantes y que Perú lo necesitaba a gritos en este proceso, los hinchas entienden que la manera en que se jugó el día de ayer no fue la mejor de todas, sobre todo cuando se le cedió el balón a Bolivia en condición de local y en el llano. A partir de ahí es que el nombre de Mano Menezes es duramente cuestionado en estos momentos.

“La selección de Perú no juega a nada, que deprimente, no dominan el partido, no hay jugadores o son tan malos como los de Bolivia. No se ve trabajo de Mano Menezes“, “Le metiste un gol de penal a Bolivia y luego te manejan el balón siendo visitantes. Mano Menezes está al hueveo en Perú, ¿no?” y “Ya que Bolivia domine en el llano es una desgracia para Perú, Mano Menezes solo espera milagros, que no le hagan gol, sino se acabó el partido“; comentan los hinchas.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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El pedido de Mano Menezes al hincha de la Selección Peruana

Seguramente siendo consciente de que se pudo hacer un mejor partido ante Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva, a pesar de que se consiguió la victoria por 2-0, la palabra de Mano Menezes en conferencia de prensa evidenció cierta mesura de lo conseguido. Además, se dirigió a los hinchas para pedirles paciencia ya que el equipo todavía necesita seguir mejorando para progresar en juego.

“Al hincha que tenga un poco de calma. El trabajo está siendo conducido con seriedad y con transparencia como tiene que ser. Pienso que nuestro mejor versión fue contra México. Hoy empezamos bien y construimos una buena victoria, aunque nosotros siempre tratamos de hacer un análisis más equilibrado. A veces las victorias esconden cosas que tenemos que corregir y debemos saber diferenciar una cosa de otra“; manifestó Mano Menezes.

“EL HINCHA QUE TENGA UN POCO DE CALMA. A VECES LAS VICTORIAS ESCONDEN COSAS QUE TENEMOS QUE CORREGIR”



📺 Conferencia de prensa de Mano Menezes, DT Selección Peruana, en nuestro canal de YouTube: https://t.co/hHDr7MgEx0 pic.twitter.com/U8ut7VVuu0 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 14, 2026

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