Nuevo fracaso de Chemo del Solar le cuesta su trabajo en la Universidad César Vallejo

La Universidad César Vallejo anunció la destitución de José Guillermo del Solar como director técnico. Se da luego de que el equipo no logró pelear el ascenso a Liga 1.

El Club Universidad César Vallejo anunció la salida de José Guillermo Chemo del Solar luego de dos temporadas como director técnico del primer equipo. La comunicación se dio luego de que terminó la participación del conjunto trujillano en Liga 2 donde no cumplió el objetivo de pelear por el ascenso a Liga 1.

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“Informamos a nuestra hinchada y a la opinión pública que, de mutuo acuerdo, se ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con nuestro director técnico, José Guillermo Del Solar, tras dos años al frente de nuestro primer equipo. Agradecemos su profesionalismo, compromiso y dedicación durante este período, en el que trabajamos conjuntamente para alcanzar los objetivos deportivos de nuestra institución”, comunicó la UCV.

El comunicado completo con la salida de Chemo del Solar de la UCV (Oficial).

La postura del club ‘Poeta’ es clara. Chemo del Solar no cumplió con el objetivo de ascender a la Primera División del Perú. En la temporada 2025 estuvo muy cerca al llegar a la final del Repechaje donde perdió con CD Moquegua, que está en Liga 1 luchando por no descender.

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En este año 2026, la situación fue peor para el exentrenador de la Selección Peruana. Es que la César Vallejo no peleó por el ascenso, sino que tuvo que jugar el Grupo Descenso para evitar la pérdida de categoría. Tras haber concluido su participación, aseguró la permanencia en Liga 2. Sin embargo, eso no fue suficiente para que la directiva decida desprenderse del Chemo.

El declive de Chemo del Solar

La carrera de entrenador de José Guillermo del Solar va en declive. Supo tener éxitos como lo hecho en Sporting Cristal en 2005 cuando salió campeón nacional con el equipo de Erick Delgado, Carlos Zegarra, Carlos Lobatón, Reiner Torres y Henry Quinteros, entre otros.

Eso le permitió llegar a la Selección Peruana y, posteriormente, a Universitario de Deportes, pero sin ningún tipo de éxito. Ni siquiera el regreso al cuadro del Rímac para 2017 logró cambiar su bajón.

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No obstante, para 2018, inició un ciclo muy fructífero y bueno en la Universidad César Vallejo. Fue esa primera etapa la que llevó al cuadro de Trujillo a ascender a Liga 1 e incluso a meterse en torneos internacionales como la Copa Libertadores.

Tras un paso fugaz en las juveniles de ‘La Bicolor’, volvió al ‘Poeta’ para volver a intentar el ascenso, pero no lo consiguió. Su ciclo terminó con la pelea por no descender y su futuro es totalmente incierto.

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