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Las alineaciones confirmadas para Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga: formaciones, cambios y bajas

Hoy se juega la final de la Copa de la Liga. Conoce cómo estará formando Sporting Cristal vs. Alianza Atlético. Todos los detalles están acá.

Las alineaciones confirmadas para Sporting Cristal vs. Alianza Atlético.
© XLas alineaciones confirmadas para Sporting Cristal vs. Alianza Atlético.

Sporting Cristal y Alianza Atlético quedan listos para protagonizar la gran final de la Copa de la Liga 2026 en el Estadio Mansiche de Trujillo. Ambos comandos técnicos definieron a sus mejores hombres para levantar el trofeo en una definición de pronóstico reservado.

El conjunto celeste llega a esta instancia con la consigna de imponer su jerarquía y buen manejo de balón desde el pitazo inicial. Por su parte, el cuadro de Sullana busca dar el golpe en el norte apelando a la velocidad y contundencia que mostró en las rondas previas.

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Sporting Cristal vs. Alianza Atlético compiten por la final de la Copa de la Liga. (Foto: X).

El once titular de Sporting Cristal

Roberto Mosquera apuesta por un equipo equilibrado que combina experiencia en el mediocampo y desequilibrio por las bandas. La principal novedad es la inclusión desde el arranque de Yoshimar Yotún, quien se sumó al plantel tras cumplir con la selección peruana.

En el frente de ataque, Hernán Barcos será el referente de área encargado de capitalizar las ocasiones generadas por Santiago González. La única duda en la pizarra rimense pasa por el extremo izquierdo, puesto que disputan el juvenil Maxloren Castro y Luis Iberico.

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Alineación de Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Agustín Álvarez Wallace, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro (o Luis Iberico) y Hernán Barcos.

La formación de Alianza Atlético

En la vereda de enfrente, Federico Urciuoli decide respaldar a la base titular que viene de golear a Sport Boys en las semifinales del certamen. El estratega del ‘Vendaval’ prioriza el orden defensivo y las transiciones rápidas para lastimar a la zaga bajopontina.

La columna vertebral de los churres se sostiene en la solidez de José Luján en el fondo y el despliegue de Germán Díaz en la primera línea de volantes. Arriba, la movilidad de José Ingratti será respaldada por la potencia de Guillermo Larios o Juan Delgado.

Alineación de Alianza Atlético: Daniel Prieto (o Steven Rivadeneyra); Erick Perleche, Román Suárez, José Luján, Anthony Gordillo; Hernán Lupú, Germán Díaz, Jorge del Castillo; Cristian Penilla, José Ingratti y Guillermo Larios (o Juan Delgado).

Resumen táctico y claves del encuentro

DetalleSporting CristalAlianza Atlético
Director TécnicoRoberto MosqueraFederico Urciuoli
Principal novedadRegreso de Yoshimar Yotún al titularatoMantiene el bloque ganador de semifinales
Carta de golHernán BarcosJosé Ingratti
Duda en el onceMaxloren Castro o Luis IbericoDaniel Prieto o Steven Rivadeneyra

Con las cartas sobre la mesa y las alineaciones definidas, el Estadio Mansiche será el escenario donde celestes y churres buscarán cerrar la temporada con un nuevo título oficial en sus vitrinas.

DATOS CLAVE

  • Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán la final en el Estadio Mansiche de Trujillo.
  • Yoshimar Yotún arrancará como titular en el equipo dirigido por Roberto Mosquera.
  • Federico Urciuoli respaldará al once titular que goleó a Sport Boys en semifinales.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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