Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs Alianza Atlético, final Copa de la Liga: hora, canales de TV y streaming online

Se define el título de la Copa de la Liga. Sporting Cristal y Alianza Atlético definen el trofeo en el Estadio Mansiche de Trujillo. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles.

Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana definen el título de la Copa de la Liga 2026. Este domingo 15 de noviembre desde las 5:00 P.M. se enfrentan en el Estadio Mansiche de Trujillo por la final del certamen, organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Publicidad

Los ‘Celestes’ buscan un nuevo título de la mano de Roberto Mosquera en la dirección técnica. Tiene su oportunidad ante el duro conjunto de Sullana. Para llegar a esta definición, se deshizo de ADT con un global de 6-0 en semifinales. Además, está en la pelea por el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

¡𝗦𝗘 𝗔𝗖𝗔𝗕𝗢́ 𝗟𝗔 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗥𝗔! 🏆🔥



Llegó el día que todos esperábamos. Sporting Cristal y Alianza Atlético van por la gloria en Trujillo. ¡Todo está listo para vivir la final de la #CopaCalienteDeLaLiga! 🏟️#LaCopaEstáCaliente pic.twitter.com/DduzspWalb — Copa Caliente de la Liga🏆 (@CopadelaLigape) November 15, 2026

Los ‘Churres’, por su parte, quieren lograr el primer título importante de su historia (fue campeón de Liga 2 en 2020). El equipo de Federico Urciuoli también tuvo un resultado abultado en las semifinales, ya que eliminó a Sport Boys con un global de 8-2. En la Liga 1, está en la pelea por clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO la final Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?

La final entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, que se disputa en el Estadio Mansiche de Trujillo, tiene transmisión en TV y streaming online. Estas son las opciones para ver el partido:

América TV

América tvGO

Bicolor+ Premium

¿A qué hora se juega la final Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético, final de la Copa de la Liga 2026, que se juega este domingo 15 de noviembre, tiene los siguientes horarios:

Publicidad

2:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

4:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

5:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

6:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

7:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

11:00 P.M. | España

DATOS CLAVE