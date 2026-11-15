Los 3 premios que logrará el campeón de la Copa Caliente de la Liga 2026

Todo va quedando listo para el duelo de hoy en Trujillo entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético. En la siguiente nota descubre lo que obtendrá el campeón de la Copa Caliente de la Liga 2026.

El día de hoy se disputa la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026. Sporting Cristal y Alianza Atlético llegaron a esta instancia siendo los mejores equipos de la competencia, así que son totalmente merecedores de buscar la consagración. Justamente, en base a quién se quedará con la corona en el Estadio Mansiche de Trujillo, veamos a detalle qué premios se encuentran en juego.

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Fuente: Copa Caliente de la Liga.

Además de celebrar un título para el palmarés de la institución, de acuerdo al reglamento de Copa Caliente de la Liga 2026 existen hasta tres premios que se llevará el equipo campeón. El primer, y quizá más importante dentro del aspecto netamente futbolístico, el ganador sumará dos puntos en la tabla acumulada de la temporada 2027, así que de todas será un plus de enorme relevancia.

Luego, en cuanto al factor económico, el equipo campeón del campeonato se llevará 200 mil dólares, monto que por cierto es respaldado por los patrocinadores. Finalmente, Sporting Cristal o Alianza Atlético clasificará a la Recopa Peruana que se tiene proyectada para jugarse a inicios del próximo año y que enfrentará al campeón de la Liga 1 2026.

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El que salga campeón en Trujillo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético tendrá algunos premios que lo benefician de cara a la temporada 2027. El partido inicia a las 5:00 pm (hora peruana) en el Mansiche.



¿Qué equipo se llevará el… pic.twitter.com/1uj8Q52fu5 — ESPN Perú (@ESPNPeru) November 15, 2026

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Alianza Atlético a la final de la Copa Caliente de la Liga 2026?

Como bien mencionamos, ambos equipos son muy merecedores de estar en la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026. Sporting Cristal pudo imponerse con total contundencia ante ADT por un resultado global de 6-0. Los celestes ganaron 1-0 en el Estadio Unión Tarma y luego goleadon 5-0 en el Estadio Alberto Gallardo, así que llegan más entonados que nunca a esta definición.

Por el lado de Alianza Atlético, tampoco es que se queden atrás para ser considerados favoritos al título. Los norteños eliminaron a Sport Boys en la fase previa luego de ganar 5-2 en el Estadio Miguel Grau del Callao y en la vuelta vencieron por 3-0 en el Estadio Campeones del 36. En un resultado global de 8-2, claramente dejaron huella en la competición y ahora van por más.

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Fuente: Copa Caliente de la Liga.

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