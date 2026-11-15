Los refuerzos que sumó Sporting Cristal para la final de la Copa Caliente de la Liga 2026

Sporting Cristal se alista para definir el título ante Alianza Atlético y una gran noticia se hizo presente en la interna del equipo rimense. Conoce todos los detalles al respecto.

A pocas horas de que empiece a rodar el balón en el marco de la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026, existe una tranquilidad importante en la interna de Sporting Cristal ya que no presentarán ausencias de relevancia en el equipo para enfrentar a Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo. Es más, los celestes contarán con hasta tres refuerzos de vital relevancia.

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Fuente: Sporting Cristal.

Así es. Si bien Sporting Cristal tomó la Copa Caliente de la Liga 2026 como una prueba de ver alternativas y darle rodaje al proceso que en su momento recién lideraba Roberto Mosquera en la dirección técnica, ahora se ha podido conocer que jugadores como Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Luis Iberico viajaron a la ciudad de Trujillo y estarán a disponibilidad del comando técnico.

Resulta que estos tres protagonistas estuvieron concentrados con la Selección Peruana en el más reciente amistoso internacional ante Bolivia y dos de ellos tuvieron actividad. Yoshimar Yotún fue titular, Maxloren Castro ingresó y anotó un gol y Luis Iberico se quedó en el banco de los suplentes. Salieron de Videna y ahora se muestran enfocados para la final de hoy contra Alianza Atlético.

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Fuente: Sporting Cristal.

Frente a esta situación, todavía resta la confirmación si es que tanto Yoshimar Yotún, Maxloren Castro como Luis Iberico serán titulares en la final de la Copa Caliente de la Liga 2026. Es muy probable que el volante sea guardado como una opción de recambio al haber tenido exigencia en la fecha FIFA, mientras que los atacantes sí puedan tener más minutos al no estar tan desgastados.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por la final de la Copa Caliente de la Liga 2026

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Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Luis Abram, Cristiano Da Silva; Agustín Álvarez, Martín Távara; Santiago González, Maxloren Castro, Luis Iberico y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera.

Alianza Atlético | Daniel Prieto; Erick Perleche, Román Suárez, José Luján, Anthony Gordillo; Germán Díaz, Hernán Lupú, José Ingratti; Jorge del Castillo, Juan Delgado y Guillermo Larios. DT: Federico Urciuoli.

Horarios de Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por la final de la Copa Caliente de la Liga 2026

15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

17:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

18:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

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Canales de Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por la final de la Copa Caliente de la Liga 2026

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