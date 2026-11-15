¡Trujillo fue celeste! Sporting Cristal derrotó 2-0 a Alianza Atlético y es campeón de la Copa Caliente de la Liga 2026

Se disputó la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026. El Estadio Mansiche ubicado en la ciudad de Trujillo albergó el encuentro entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético y lució un marco espectacular en sus cuatro tribunas. El triunfo fue para los celestes que supieron sufrir el duelo durante varios pasajes, pero que gracias a un buen recambio lograron la diferencia por 2-0 ante los norteños.

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Fuente: Copa Caliente de la Liga.

El trámite del partido empezó siendo positivo para Alianza Atlético ya que fue el equipo que más intentó y se adueño del balón para generar acciones ofensivas muy importantes. A raíz de ello fue que tuvieron un penal a favor, el cual fue desperdiciado por Ariel Muñoz y luego apareció la figura de Guillermo Larios para abrir el marcador. Tras una revisión del árbitro Michael Espinoza en las pantallas del VAR, el gol fue anulado por una falta previa a Leandro Sosa.

El primer tiempo terminó igualado sin goles y con la sensación de que Alianza Atlético mereció algo más. De acuerdo a lo que sucedió en la etapa final, vimos cómo Sporting Cristal trató de reaccionar con su juego reconocido, pero los norteños se mantuvieron encima y llegaron al área rival en diversos momentos. Pese a dicha superioridad de por medio, el empate se mantuvo en el duelo.

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Luego de los 90′, los tiempos suplementarios llegaron al Estadio Mansiche de Trujillo y fue recién en dicho momento cuando Sporting Cristal empezó a sacar diferencia de lo físico y del recambio. A los 93′ apareció Rafael Lutiger para decretar el 1-0 tras una acción de balón parado, a los 113′ fue Santiago González quien encontró el 2-0 y así le puso punto final a la gran final.

Fuente: Copa Caliente de la Liga.

Los premios que se llevó Sporting Cristal tras campeonar en la Copa Caliente de la Liga 2026

Al ser el campeón de la Copa Caliente de la Liga 2026 luego de imponerse ante Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo, repasemos cuáles son los jugosos premios que Sporting Cristal se llevará a casa. En principio, sumarán automáticamente dos puntos en la temporada 2027, así que de todas maneras será un aliciente muy relevante pensando en la siguiente campaña.

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Además, gracias a los patrocinadores del campeonato, los liderados técnicamente por Roberto Mosquera ganaron 200 mil dólares. Finalmente, y no por ello menos importante, clasificaron a la Recopa Peruana que se disputará a inicios del próximo año contra el campeón de la Liga 1. Es decir, existe una oportunidad de consagrarse gracias a la obtención del día de hoy en el norte del país.

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