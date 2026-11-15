Yoshimar Yotún tras campeonar con Sporting Cristal: “Ojalá que Grau y Sullana nos traigan a jugar aquí”

Sporting Cristal se coronó en la Copa Caliente de la Liga 2026 luego de vencer 2-0 a Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo. En plena algarabía rimense y con todos los jugadores celebrando, la palabra de Yoshimar Yotún se hizo muy presente para destacar el rendimiento de los celestes. Además, dejó un mensaje para quienes gestionan las localías en el fútbol peruano.
Hablando específicamente de la Liga 1 en sí, Yoshimar Yotún hizo énfasis en que Sporting Cristal también pueda jugar ante distintos equipos en el Estadio Mansiche de Trujillo y no en el calor sofocante de la ciudad de Sullana, tal y como no sucede ni con Alianza Lima ni con Universitario de Deportes. Este es un tema recurrente de organización y que para muchos debería resolverse para el 2027.
𝗘𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻 𝗰𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗬𝗼𝘀𝗵𝗶𝗺𝗮𝗿 𝗬𝗼𝘁𝘂́𝗻 🩵©️— Copa Caliente de la Liga🏆 (@CopadelaLigape) November 16, 2026
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“Ojalá que Grau y Sullana nos traigan a jugar aquí“; fue la picante frase con la que se mandó Yoshimar Yotún y obviamente razón no le falta. Si bien desde la Liga 1 no consideran que exista una disparidad de escenarios con relación a jugar en Trujillo y en Piura, de acuerdo a una recientes declaraciones del gerente Jesús Gonzáles, está clarísimo que no es la misma competencia.
La hinchada de Sporting Cristal se hizo presente en la ciudad de Trujillo
En el marco de la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026, muchos no creían que el Estadio Mansiche de Trujillo no luciría un buen marco en sus tribunas. Si bien habían hinchas de ambos equipos, la gran mayoría pertenecía a Sporting Cristal y en base a ello es que las más recientes palabras de Yoshimar Yotún empiezan a cobrar mucho más sentido por una razón en particular.
Fuente: Copa Caliente de la Liga.
¡Trujillo fue celeste! Sporting Cristal derrotó 2-0 a Alianza Atlético y es campeón de la Copa Caliente de la Liga 2026
Dentro de las razones por las que Alianza Lima y Universitario de Deportes no compiten en la ciudad de Piura es por un tema de seguridad ya que demandan demasiada gente y ello representa escenarios de total alerta para los encargados. Trujillo se convierte en la localía recurrente por un tema de capacidad, así que con lo visto el día de hoy podríamos decir que Sporting Cristal ingresaría en dicha ecuación. Veremos qué postura toman en la organización de la Liga 1.
DATOS CLAVES
- Sporting Cristal se consagró campeón tras ganar 2-0 en el Estadio Mansiche.
- Yoshimar Yotún pidió que Atlético Grau y Alianza Sullana lleven sus localías a Trujillo contra ellos.
- Alianza Lima y Universitario juegan en Trujillo por un tema de seguridad local.