Yoshimar Yotún tras campeonar con Sporting Cristal: “Ojalá que Grau y Sullana nos traigan a jugar aquí”

Yoshimar Yotún le cambió la cara a Sporting Cristal ante Alianza Atlético y, tras el pitazo final en Trujillo, marcó un contundente mensaje para quienes organizan las localías en el fútbol peruano. Mira los detalles.

Sporting Cristal se coronó en la Copa Caliente de la Liga 2026 luego de vencer 2-0 a Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo. En plena algarabía rimense y con todos los jugadores celebrando, la palabra de Yoshimar Yotún se hizo muy presente para destacar el rendimiento de los celestes. Además, dejó un mensaje para quienes gestionan las localías en el fútbol peruano.

Publicidad

Hablando específicamente de la Liga 1 en sí, Yoshimar Yotún hizo énfasis en que Sporting Cristal también pueda jugar ante distintos equipos en el Estadio Mansiche de Trujillo y no en el calor sofocante de la ciudad de Sullana, tal y como no sucede ni con Alianza Lima ni con Universitario de Deportes. Este es un tema recurrente de organización y que para muchos debería resolverse para el 2027.

“Ojalá que Grau y Sullana nos traigan a jugar aquí“; fue la picante frase con la que se mandó Yoshimar Yotún y obviamente razón no le falta. Si bien desde la Liga 1 no consideran que exista una disparidad de escenarios con relación a jugar en Trujillo y en Piura, de acuerdo a una recientes declaraciones del gerente Jesús Gonzáles, está clarísimo que no es la misma competencia.

Publicidad

La hinchada de Sporting Cristal se hizo presente en la ciudad de Trujillo

En el marco de la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026, muchos no creían que el Estadio Mansiche de Trujillo no luciría un buen marco en sus tribunas. Si bien habían hinchas de ambos equipos, la gran mayoría pertenecía a Sporting Cristal y en base a ello es que las más recientes palabras de Yoshimar Yotún empiezan a cobrar mucho más sentido por una razón en particular.

Fuente: Copa Caliente de la Liga.

Dentro de las razones por las que Alianza Lima y Universitario de Deportes no compiten en la ciudad de Piura es por un tema de seguridad ya que demandan demasiada gente y ello representa escenarios de total alerta para los encargados. Trujillo se convierte en la localía recurrente por un tema de capacidad, así que con lo visto el día de hoy podríamos decir que Sporting Cristal ingresaría en dicha ecuación. Veremos qué postura toman en la organización de la Liga 1.

Publicidad

DATOS CLAVES