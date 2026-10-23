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Liga 1

Alineaciones de CD UT Cajamarca y Melgar por la Liga 1: formaciones probables

CD UT Cajamarca y Melgar se enfrentan este viernes 23 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

CD UT Cajamarca vs. Melgar, Liga 1
CD UT Cajamarca vs. Melgar, Liga 1

CD UT Cajamarca recibe a Melgar este viernes 23 de octubre desde las 13:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. CD UT Cajamarca viene de caer 0-1 ante Cienciano y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Melgar viene de ganarle 4-2 a Deportivo Garcilaso y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de CD UT Cajamarca y Melgar

CD UT Cajamarca (4-2-3-1): Ángelo Campos, Luis Garro, Manuel Ganoza, Bruno Duarte, Francesco Cavagna, Joshua Cantt, Marcos Lliuya, Gilmar Paredes, David Camacho, Marlon De Jesús, Adolfo Muñoz. DT: Cristián Molins.

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Melgar (4-2-3-1): Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas, Matías Zegarra, Nicolás Quagliata, Walter Tandazo, Johnny Vidales, Bernardo Cuesta, Cristián Bordacahar. DT: Miguel Rondelli.

La previa de CD UT Cajamarca y Melgar: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 23 de octubre
  • Hora: 13:00 (hora de Perú)
  • Historial: 30 cruces — CD UT Cajamarca ganó 6, Melgar ganó 13 y empataron 11
  • Último antecedente: 03/05/2026: Melgar 2-0 CD UT Cajamarca
  • Próximo partido de CD UT Cajamarca: vs. FC Cajamarca, miércoles 28 de octubre
  • Próximo partido de Melgar: vs. Comerciantes Unidos, viernes 30 de octubre
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