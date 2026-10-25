Alineaciones de Deportivo Garcilaso y Los Chankas por la Liga 1: formaciones probables

Deportivo Garcilaso recibe a Los Chankas este domingo 25 de octubre desde las 18:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Deportivo Garcilaso viene de caer 2-4 ante Melgar y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Los Chankas viene de ganarle 2-1 a Asociacion Deportiva Tarma y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Deportivo Garcilaso y Los Chankas
Deportivo Garcilaso (4-1-4-1): Patrick Zubczuk, Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno, Francisco Arancibia, Kevin Sandoval, Agustín González, Carlos Ramos, Beto da Silva, Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo.
Los Chankas (5-3-2): Hairo Camacho, Oshiro Takeuchi, Carlos Pimienta, Héctor González, Gonzalo Rizzo, Kenyi Barrios, Christian Velarde, Jorge Palomino, Abdiel Ayarza, Marlon Torres, Franco Torres. DT: Juan Carlos Bazalar.
La previa de Deportivo Garcilaso y Los Chankas: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 18:00 (hora de Perú)
- Historial: 5 cruces — Deportivo Garcilaso ganó 2, Los Chankas ganó 1 y empataron 2
- Último antecedente: 04/05/2026: Los Chankas 0-1 Deportivo Garcilaso
- Próximo partido de Deportivo Garcilaso: vs. Alianza Atletico, miércoles 28 de octubre
- Próximo partido de Los Chankas: vs. Cusco, jueves 29 de octubre