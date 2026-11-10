Liga 1 confirmó cambios de día y horario: así quedó la programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

Liga 1 informó de manera oficial cómo quedó la programación para la última fecha del Torneo Clausura 2026. La definición por el descenso sufrió cambios y generó polémica.

La Liga 1 anunció cómo quedó, de manera definitiva, la programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Si bien había informado hace algunos días el cronograma de partidos con días y horarios, ahora, se han anunciado cambios que han generado cierta polémica, sobre todo, con la definición por el descenso.

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La modificación más importante es el partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca, que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva. Estaba estipulado para disputarse el domingo 22 de noviembre junto a la definición por el Torneo Clausura, pero ahora se cambió el día de disputa y tiene horario confirmado.

Alianza Lima vs. FC Cajamarca se disputará el sábado 21 de noviembre a las 15:30 horas en Matute. Sin embargo, esto genera polémica porque el conjunto cajamarquino jugará ya sabiendo los resultados de sus otros competidores en la lucha por no descender.

Los encuentros relacionados con la lucha en la parte baja se jugarán el lunes 16 de noviembre, es decir, cinco días antes. Cusco FC vs. ADT y CD Moquegua vs. Atlético Grau comenzarán a la misma hora, a las 15:15 horas. Estos encuentros no sufrieron modificaciones.

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Otro cambio con respecto a la anterior programación tiene que ver con el inicio de la fecha 17. Estaba estipulado para que comience este viernes 13 de noviembre, pero no será así. Comenzará el domingo 15 de noviembre con los partidos que ya se habían estipulado. En tanto, UTC vs. Los Chankas, que se iba a jugar el viernes, se jugará el lunes 16 de noviembre antes de los encuentros por el descenso.

Se confirmó el horario para la definición por el Torneo Clausura 2026

En el día domingo 22 de noviembre, se disputarán los dos partidos que definirán el título del Torneo Clausura 2026. Sporting Cristal vs. Cienciano y Sport Huancayo vs. Universitario tienen horario confirmado de inicio. Se jugarán a las 15:00 horas, es decir, en simultáneo.

Al momento en que se conoció la primera programación, no tenían hora confirmada, por lo que ahora han quedado definidos. Con los partidos en simultáneo, no habrá ventaja en la definición por la consagración en el Clausura.

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Así quedó la programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys | 13:00 horas | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra

Juan Pablo II College vs. Deportivo Garcilaso | 15:15 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

UTC vs. Los Chankas | 13:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón

CD Moquegua vs. Atlético Grau | Estadio 25 de Noviembre | 15:00 horas

Cusco FC vs. ADT | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | 15:00 horas

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

Alianza Atlético vs. FBC Melgar | Estadio Campeones del 36 | 15:00 horas

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SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

Alianza Lima vs. FC Cajamarca | Estadio Alejandro Villanueva | 15:30 horas

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

Sporting Cristal vs. Cienciano | Estadio Alberto Gallardo | 15:00 horas

Sport Huancayo vs. Universitario | IPD Huancayo | 15:00 horas

La programación oficial de la fecha 17 por el Torneo Clausura 2026 (Liga 1 Te Apuesto).

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