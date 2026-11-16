Alineaciones de CD UT Cajamarca y Los Chankas por la Liga 1: formaciones probables

CD UT Cajamarca recibe a Los Chankas este lunes 16 de noviembre desde las 13:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. CD UT Cajamarca viene de empatar 0-0 con Sport Boys y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Los Chankas viene de empatar 1-1 con Alianza Lima y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de CD UT Cajamarca y Los Chankas
CD UT Cajamarca (4-2-3-1): Ángelo Campos, Luis Garro, Manuel Ganoza, Francesco Cavagna, Dylan Caro, David Dioses, Marcos Lliuya, Arquímedes Figuera, David Camacho, Marlon De Jesús, Adolfo Muñoz. DT: Oswaldo Rivas.
Los Chankas (3-4-2-1): Hairo Camacho, Carlos Pimienta, Héctor González, David Gonzáles, Franco Torres, Oshiro Takeuchi, Christian Velarde, Jorge Palomino, Jarlín Quintero, Brayan Guevara, Marlon Torres. DT: Juan Carlos Bazalar.
La previa de CD UT Cajamarca y Los Chankas: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 16 de noviembre
- Hora: 13:00 (hora de Perú)
- Historial: 5 cruces — CD UT Cajamarca ganó 2, Los Chankas ganó 1 y empataron 2
- Último antecedente: 31/05/2026: Los Chankas 2-2 CD UT Cajamarca