Alineaciones de Melgar y Deportivo Garcilaso por la Liga 1: formaciones probables

Melgar recibe a Deportivo Garcilaso este sábado 17 de octubre desde las 18:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1. Melgar viene de empatar 2-2 con Universitario y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Deportivo Garcilaso viene de caer 0-1 ante Sport Huancayo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Melgar y Deportivo Garcilaso
Melgar (4-2-3-1): Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas, Kevin Minda, Nicolás Quagliata, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Bernardo Cuesta, Johnny Vidales. DT: Miguel Rondelli.
Deportivo Garcilaso (4-1-4-1): Patrick Zubczuk, Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno, Francisco Arancibia, Kevin Sandoval, Agustín González, Carlos Ramos, Beto da Silva, Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo.
La previa de Melgar y Deportivo Garcilaso: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 18:00 (hora de Perú)
- Historial: 7 cruces — Melgar ganó 1, Deportivo Garcilaso ganó 3 y empataron 3
- Último antecedente: 28/04/2026: Deportivo Garcilaso 1-0 Melgar
- Próximo partido de Melgar: vs. CD UT Cajamarca, viernes 23 de octubre
- Próximo partido de Deportivo Garcilaso: vs. Los Chankas, domingo 25 de octubre