Carlos Zambrano sobre Hernán Barcos: “Le doy la mano, pero no es mi amigo”

Luego de distintos intercambios de ideas durante el último tiempo, Carlos Zambrano se refirió a Hernán Barcos y dio varios puntos de vista muy particulares. Además, reveló que hoy en día no mantienen amistad.

Para nadie es ninguna novedad que la relación entre Carlos Zambrano y Hernán Barcos nunca fue la mejor de todas mientras compartieron vestuario en Alianza Lima. A través de distintos mensajes durante los últimos tiempos, en especial por parte del zaguero central, se pudo conocer que nunca concretaron una amistad como tal y recientemente mandó otro peculiar mensaje.

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En una reciente conversación con el programa ‘Al Ángulo‘, Carlos Zambrano habló de todo un poco y fue consultado sobre su singular comentario luego de la trifulca entre Pablo Guede y Hernán Barcos. Sin dar muchos detalles de por medio, el actual defensor de Sport Boys aseguró que no es amigo del goleador argentino, aunque si lo ve en la calle lo saluda sin ningún inconveniente.

Fuente: Alianza Lima.

Las declaraciones de Carlos Zambrano sobre su relación con Hernán Barcos

“Hablar está de más. Yo lo puedo decir, no tengo ningún problema, y lo he dicho muchas veces, Hernán no es mi amigo. Si estábamos en Alianza, yo iba a pelear por él, iba a matar por él porque es mi compañero, pero después había cosas que él lo sabe. Internamente pasaron muchas cosas. Por eso hay muchos jugadores de fútbol que no lo aguantan o no lo pasan”; reveló Carlos Zambrano.

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En esta misma línea, el popular ‘Káiser‘ dejó muy en claro cómo quieren que lo vean después del fútbol a diferencia de las perspectivas que se tienen del ‘Pirata‘. “Ya quede en él. Yo soy una persona muy clara, directa y él sabe cómo soy. Y si lo veo en la calle, yo te puedo dar la mano y ya, no eres mi amigo. En el mundo del fútbol, cada uno sabe quién es quién y quiero que me recuerden como una buena persona. O sea, que soy un gran compañero que va a pelear por ti”.

Finalmente, Carlos Zambrano aclaró el singular mensaje que se animó a compartir en redes sociales tras la bronca entre Pablo Guede y Hernán Barcos. “Si hubiera estado en Alianza hubiera respondido igual. Es más, me hubiera metido en ese problema porque tengo que defender a los míos. Cuando no estás en mi equipo y estás en el partido, voy a defender a los míos. Así sea mi amigo el otro, voy y lo empujo porque voy a defender a los míos”.

Zambrano es impopular en Alianza, pero su carrera en el exterior es indiscutible



Hasta antes d venir Alianza fue campeón pic.twitter.com/5d83nBmpHW — Walo (@Walo_1901) November 13, 2026

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El futuro futbolístico de Carlos Zambrano en la Liga 1

Lejos de los dimes y diretes, el futuro futbolístico de Carlos Zambrano seguiría estando en Sport Boys. Así es, si bien en diversas oportunidades ha manifestado que con 37 años tiene pocas ganas de entrenar en algunos días y que ve muy cerca la opción del retiro profesional, una información del periodista Ernesto Macedo dio a entender que pronto renovaría contrato por toda la temporada 2027, así que será uno de los máximos referentes en el Centenario del club.

Carlos Zambrano tiene acuerdo de palabra con Sport Boys para que continúe en el centenario del club rosado todo 2027. La próxima semana, se espera que el defensor nacional firme con @sportboys .@L1MAX_ @apresion1 pic.twitter.com/R8H7K3ime1 — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) November 6, 2026

DATOS CLAVES

Carlos Zambrano declaró en ‘Al Ángulo’ que Hernán Barcos no es su amigo.

declaró en ‘Al Ángulo’ que no es su amigo. Carlos Zambrano señaló que a Hernán Barcos muchos futbolistas no lo aguantan.

señaló que a muchos futbolistas no lo aguantan. Carlos Zambrano renovaría contrato con Sport Boys por toda la temporada 2027.