Informe arbitral captó el momento de la pelea de Pablo Guede y Hernán Barcos: se viene una decisión ejemplar

Se viene una sesión extraordinaria, para saber si hay castigo. El motivo, la pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos, en el reciente clásico.

El clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Sporting Cristal sigue jugándose fuera de la cancha. La tensión vivida en el campo de juego se trasladó hacia el túnel del estadio, donde los ánimos se desbordaron tras el pitazo final.

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Una filtración del informe de seguridad ha dejado al descubierto un tenso cruce entre el director técnico blanquiazul, Pablo Guede, y el delantero celeste, Hernán Barcos. La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 ya tiene el caso en sus manos para emitir un fallo oficial.

El momento preciso de la pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos. (Foto: X).

El informe del Sporting Cristal vs. Alianza Lima

El programa deportivo ‘Al Límite’ dio a conocer el documento oficial elaborado por el delegado de seguridad de la FPF, Manuel Torres. En el escrito se detalla con precisión cómo se desencadenó el incidente en el área de vestuarios.

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De acuerdo con el reporte registrado en el sistema de la Federación Peruana de Fútbol, el estratega de Alianza Lima increpó directamente al atacante de Sporting Cristal en la zona de acceso compartido hacia los camerinos.

“El DT de Alianza Lima, Pablo Guede, fue a pechar al jugador Hernán Barcos de Sporting Cristal en la zona de camerinos mientras él se dirigía a su vestuario por la única zona de acceso para ambos equipos”, precisa el informe de Manuel Torres.

Tumulto controlado en la zona de vestuarios

A pesar de la provocación relatada en el expediente, el documento señala que el atacante argentino de Sporting Cristal evitó responder con violencia. Esta actitud previno que el altercado pasara a mayores dentro del recinto deportivo.

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🎙️ @kevin23pacheco cuenta UNA PRIMICIA en vivo en el programa sobre el informe del delegado del partido entre #SportingCristal vs #AlianzaLima



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La rápida intervención de los cuerpos de seguridad de ambas instituciones, junto al personal de la FPF y miembros de las dos delegaciones, permitió separar a los involucrados de inmediato, aunque la aglomeración de personas generó momentos de alta tensión.

“El jugador Hernán Barcos no reaccionó ante estos actos y de manera inmediata intervinieron jugadores, seguridad interna y oficiales para separar a ambas personas. La situación fue controlada y no pasó a mayores”, concluyó el oficial de seguridad en su escrito.

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La decisión de la Comisión Disciplinaria

El periodista Kevin Pacheco confirmó que la documentación fue ingresada formalmente al sistema interno del tribunal sancionador de la Liga 1 para su evaluación inmediata.

La Comisión Disciplinaria sesiona este lunes 2 de noviembre para determinar si se abre un expediente disciplinario contra Pablo Guede y Hernán Barcos. Se esperan sanciones ejemplares si se comprueba el quiebre de los reglamentos de conducta.

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