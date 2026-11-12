Siendo uno de los jugadores más buscados de cara al año 2027, Emilio Saba reveló algunas sensaciones de su estadía en Sport Boys. Habló del interés de Alianza Lima y lo que representa un escenario como tal.

Sport Boys celebra 100 años de existencia en el 2027 y luego de un buen segundo semestre en este campeonato, la idea de la directiva es mantener la base de la plantilla para luego potenciarla con algunos nombres. Dentro de los jugadores más importantes de la campaña, no hay duda alguna de que Emilio Saba se ganó un lugar y ahora reveló que sí le gustaría quedarse en el club.

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Si bien es cierto que durante las últimas horas se ha podido conocer que desde Alianza Lima lo tienen en la mira pensando en la siguiente temporada, el mismo Emilio Saba es consciente de la regularidad encontraba con camiseta de Sport Boys. Además, no dudó en detallar que mantiene una buena relación con el club y que le gustaría quedarse para el Centenario.

“Estamos conversando. Mi representante se encarga de eso, pero hay una buena relación con el Boys. Ojalá, porque es el centenario y me ha gustado mucho estar ahí. Aún no se da un acuerdo definitivo. Me gustaría quedarme, pero de eso se encarga mi representante. Lo que sea mejor para mi carrera”; declaró Emilio Saba el día de hoy en charla con el programa ‘Mano a Mano‘.

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🗣️ Emilio Saba: "Me seduce mucho estar en el centenario de Boys. El club me ha dado muchísimo. Venía de ocho meses sin jugar y apostaron por mí. He llegado, he visto lo… pic.twitter.com/qYuCAYKUHi — DENGANCHE (@denganche) November 12, 2026

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En cuanto al interés de Alianza Lima y a cómo podría avanzar dicha situación, el defensor resaltó: “El tema se evalúa por lo económico y los minutos que vas a jugar porque puedes tener un contratazo, pero todos los futbolistas evaluamos jugar. El jugar es muy valioso, pero también es verdad que uno en algún momento tiene que decir: ‘voy, piso fuerte y compito’. Eso pasa siempre“.

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🗣️ Emilio Saba: "Soné en Alianza porque está Franco Navarro. Me conoce mucho. Me dirigió en cuatro equipos. En ese caso, se evalúa todo: lo económico, los minutos. Podría ser un contratazo,… pic.twitter.com/iLEiH1LAPn — DENGANCHE (@denganche) November 12, 2026

Los números de Emilio Saba y la relevancia obtenida en Sport Boys en este año 2026

Emilio Saba llegó a Sport Boys a mediados del año 2025 y, si bien no encontró mucha regularidad durante los primeros meses, la temporada 2026 fue clave y determinante para su crecimiento. Con rendimientos muy buenos como lateral derecho y desde el arribo de Carlos Desio a la dirección técnica, el defensor destacó aún más y hoy es inamovible del once titular.

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Con vínculo contractual en el equipo chalaco hasta diciembre de este 2026, las conversaciones de renovación con la directiva se vienen dando y a la espera de una confirmación de por medio. El Centenario de Sport Boys es sin duda un aliciente más que importante, así que las siguientes semanas serán importantes para conocer su decisión también ante el interés latente de Alianza Lima.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Emilio Saba finaliza contrato en diciembre de 2026 y negocia quedarse en el club.

finaliza contrato en diciembre de 2026 y negocia quedarse en el club. Alianza Lima mostró interés en fichar al lateral derecho para la próxima temporada.

mostró interés en fichar al lateral derecho para la próxima temporada. Sport Boys celebrará su centenario en 2027, y el jugador desea quedarse allí.