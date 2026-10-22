La gran figura de Sport Boys que se marcharía a Alianza Lima: “Ya está al 99.9%”

Una revelación de último momento indica que un titular indiscutido de Sport Boys pasará a las filas de Alianza Lima en la temporada 2027. Conozcamos todos los detalles.



En pleno campeonato 2026 y cuando distintos equipos vienen peleando por la obtención del título, instituciones como Sport Boys y Alianza Lima generan noticia porque un futbolista chalaco tendría todo arreglado y listo para sumarse a las planificaciones blanquiazules pensando en la próxima temporada. Hablamos de un titular indiscutible y que pronto termina contrato.

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Fuente: Getty Images.

Nos referimos a Emilio Saba, lateral derecho de 25 años que viene haciendo las cosas muy bien con camiseta de Sport Boys. Si bien se encuentra a préstamo desde FBC Melgar, su vínculo contractual finaliza en el próximo mes de diciembre y por ello es que no tendría inconvenientes de firmar por otro equipo si es que así se lo propone al tener un acercamiento concreto.

“Emilio Saba va a Alianza Lima. Va a ser su nuevo jugador. Ya está al 99.9 % su fichaje“; fue la más reciente revelación que compartió el periodista deportivo Silvio Valencia respecto al futuro cercano del defensor. Durante la última edición del programa ‘Embasados‘ es que empezó a correr esta noticia y vaya que sería un gran fichaje para los íntimos pensando en el año 2027.

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Es importante tener en cuenta que a mitad de esta temporada se pudo conocer que Emilio Saba estuvo en los planes de Universitario de Deportes, pero finalmente se mantuvo en Sport Boys y vaya que fue una decisión acertada. Con camiseta rosada es que el lateral se ganó un nombre en el fútbol peruano, a tal punto de que le sirvió para representar a la Selección de Palestina por sus raíces.

Los números y estadísticas de Emilio Saba con camiseta de Sport Boys

Siendo uno de los titulares indiscutidos como lateral derecho de Sport Boys durante la presente temporada 2026, Emilio Saba completó hasta el momento un total de 21 partidos disputados con el aporte de 1 gol y 1 asistencia de por medio. Es más, desde el arribo de Carlos Desio a la dirección técnica es que pudo agarrar mayor confianza y nadie lo movió del puesto dentro de la cancha.

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Asimismo, Emilio Saba ha sido escogido dentro de varios equipos de la semana de la Liga 1 y en una oportunidad fue anunciado como el mejor jugador de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Estos buenos rendimientos han ocasionado que pueda estar en la radar de Alianza Lima, así que los próximos días serán realmente claves y determinantes para conocer su futuro cercano al 100%.

¡𝗜𝗺𝗽𝗮𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝘇𝗮𝗴𝗮 𝗿𝗼𝘀𝗮𝗱𝗮! 🩷⚽



Tras ser clave en la victoria de local, Emilio Saba es elegido como el Jugador Invencible @SmartFitoficial de la jornada 9. El jugador de Sport Boys destacó por su firmeza y se lleva el premio al mejor defensa de la… pic.twitter.com/yoEn15KACI — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) September 16, 2026

DATOS CLAVES

Alianza Lima acordó al 99.9 % el fichaje de Emilio Saba para 2027.

acordó al 99.9 % el fichaje de para 2027. Diciembre de 2026 marca el fin del contrato de Emilio Saba con FBC Melgar .

marca el fin del contrato de con . 21 partidos, un gol y una asistencia suma Emilio Saba con Sport Boys.