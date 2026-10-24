De último momento: la sensible baja por lesión de Sporting Cristal para visitar a Cusco FC

Roberto Mosquera no podrá contar con un nombre clave en el recambio de Sporting Cristal, sobre todo jugando en la siempre complicada altura del Cusco. Conoce los detalles de esta situación celeste.

Sporting Cristal tiene todo listo para afrontar un decisivo y vital encuentro ante Cusco FC en condición de visita. Los rimenses llegaron a la ciudad imperial el día de ayer en horas de la tarde, aunque recientemente se pudo conocer que un jugador no viajó junto a la delegación por un tema de lesión. Es decir, no estará presente ni como opción de recambio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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Fuente: Sporting Cristal.

Estamos hablando específicamente de Juan Cruz González, lateral y carrilero derecho que viene siendo una alternativa dentro de las planificaciones de Roberto Mosquera. Si bien el argentino no ha podido ganarse un lugar fijo en el once titular ante el buen rendimiento de Leandro Sosa, claramente era una opción en la altura del Cusco por su velocidad y potencia en el ataque.

“Yo creo que Sporting Cristal va a salir con el mismo once por sexta vez consecutiva. De los convocados que normalmente tiene Roberto Mosquera, el único que no ha llegado al Cusco es Juan Cruz González. Me comentan que tiene una lesión, aunque exactamente no me han dicho en qué zona es y quien lo está reemplazando en la nómina es Leonardo Díaz“; reveló Percy Ramos.

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🎙️Percy Ramos desde Cusco: "Yo creo que Mosquera va a repetir el once por sexto partido consecutivo. Juan Cruz González no ha llegado por lesión. Lo reemplaza Leo Díaz"#L1Radio



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El máximo cuidado de Sporting Cristal en su visita a la ciudad del Cusco

Además de que Juan Cruz González está lesionado y que hasta el momento no se sabe por cuánto tiempo estará fuera de los campos de juego, en la interna de Sporting Cristal son conscientes de que tienen por delante un encuentro clave ante Cusco FC. Ahora, tampoco deberán descuidarse ya que tienen a tres jugadores en capilla pensando en el clásico contra Alianza Lima.

Así es. Titulares indiscutibles como Yoshimar Yotún, Santiago González y Cristiano Da Silva tienen cuatro amarillas en este Torneo Clausura 2026 y de recibir una más en la ciudad imperial quedarán automáticamente fuera del partido frente a Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo. Si bien los celestes van juego tras juego, seguramente tienen cierta cautela en las acciones divididas.

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¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

13:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:15 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:15 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

22:15 | España

¿Dónde ver Cusco FC vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

DATOS CLAVES

Juan Cruz González no viajó con Sporting Cristal a Cusco por una lesión.

no viajó con a Cusco por una lesión. Yotún, González y Da Silva suman cuatro amarillas antes de enfrentar a Alianza Lima .

suman cuatro amarillas antes de enfrentar a . Cusco FC vs. Sporting Cristal se enfrentan a las 15:15 en el Inca Garcilaso.