Desde Ecuador revelan que figura de LDU está en la mira de Sporting Cristal: “Espera ofertas”

Alejandro Tobar, volante de LDU, es uno de los jugadores evaluados por la directiva de Sporting Cristal de cara a la temporada 2027. Medios en Ecuador dieron detalles de la situación, así que veremos de qué se trata.

Sporting Cristal mira con optimismo la posibilidad de luchar por el título nacional en este año 2026, aunque de pasada la directiva también empieza a planificar lo que será deportivamente la próxima temporada. Desde Ecuador acaban de revelar que un volante de LDU se encuentra en la mira de los rimenses, así que el entorno estaría a la espera de una oferta concreta para tomar una decisión.

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Estamos hablando específicamente de Alejandro Tobar, volante ecuatoriano de 26 años que en la actualidad no viene siendo tomado muy en cuenta por el entrenador Gustavo Álvarez. Prácticamente está borrado de las planificaciones del comando técnico y con contrato hasta diciembre del 2028, buscará un nuevo destino de cara al futuro cercano y en el Rímac lo estarían evaluando.

“El futuro de Alejandro Tobar para 2027 estará lejos de Liga. El cuadro universitario espera ofertas por el jugador, quien interesa a Sporting Cristal y a Cienciano desde el año pasado“; fue la más reciente revelación que compartió el reconocido portal ecuatoriano ‘MrOFF‘ respecto al interés del equipo celeste en el volante, quien por cierto a la vez suena como opción en el Cusco.

El futuro de Alejandro Tobar para 2027 estará lejos de Liga. El cuadro universitario espera ofertas por el jugador, quien interesa a Sporting Cristal y a Cienciano desde el año pasado. pic.twitter.com/2mJyv10Yes — MROFF (@MrOFFSIDER) October 22, 2026

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¿Quién es Alejandro Tobar y cómo podría aportar en el juego de Sporting Cristal?

Alejandro Tobar es un mediocampista ecuatoriano de 26 años que pertenece a LDU. Luego de una muy buena temporada 2025 vistiendo la camiseta de Deportivo Cuenca, llegó la oportunidad de mudarse al equipo universitario con el objetivo de dar un salto de calidad y pelear por títulos locales e internacionales. Esto finalmente no viene sucediendo ya que en el último tiempo no compite.

A lo largo de este año 2026, Alejandro Tobar ha disputado un total de 26 encuentros, en los cuales anotó 1 gol y registró 2 asistencias. En cuanto al aspecto futbolístico, el volante se desempeña como mediocentro o mixto, lo cual lo pone en vitrina como eje de recuperación y labores de creación para la organización del juego. Es decir, dicha polifuncionalidad en la cancha podría darle un plus en el esquema de un Sporting Cristal que viene alzando en rendimiento.

Fuente: LDU.

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¿Cuánto cuesta Alejandro Tobar actualmente en el mercado internacional?

De acuerdo al portal internacional ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Alejandro Tobar tiene una cotización monetaria de 1.2 millones de euros, lo que en soles daría un promedio de 4.8 millones. Con contrato en LDU hasta diciembre del año 2028, parecería complicado que Sporting Cristal pueda comprar el pase por el costo del mismo, así que un préstamo de por medio sería el escenario ideal si es que verdaderamente la directiva rimense acelera por este fichaje.

Fuente: Transfermarkt.

DATOS CLAVES

Alejandro Tobar interesa a Sporting Cristal y Cienciano para la temporada 2027 .

interesa a y para la temporada . El volante Alejandro Tobar mantiene contrato con LDU hasta diciembre del 2028 .

mantiene contrato con hasta diciembre del . Alejandro Tobar está cotizado en 1.2 millones de euros según el portal Transfermarkt.