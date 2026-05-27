Sporting Cristal visitará a Cerro Porteño en Asunción con la misión del triunfo, pero no la tendrán nada fácil con 3 ausencias de jugadores muy importantes. Veamos los detalles.

Sporting Cristal se prepara para uno de los partidos más importantes que le toca enfrentar en este primer semestre de la temporada 2026. Si bien la chance de acceder a octavos de final de la Copa Libertadores es complicada ya que depende de otro resultado, también podrían mantenerse en competencia internacional. Esto no será fácil, peor aún cuando se confirmaron algunas ausencias por lesión.

Publicidad

En la previa del viaje de la delegación de Sporting Cristal rumbo a la ciudad de Asunción para quedar listos pensando en el partido frente a Cerro Porteño por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, desde los canales digitales del club confirmaron que Santiago González, Juan Cruz González y Felipe Vizeu padecen de complicadas lesiones que ni siquiera les permitió ser convocados.

Fuente: Sporting Cristal.

“El jugador Santiago González continúa en proceso de recuperación tras sufrir un desgarro muscular en el aductor derecho”, “Se confirmó que el jugador Juan Cruz González presenta un desgarro muscular en el aductor izquierdo” y “Felipe Vizeu se encuentra en proceso de recuperación por un cuadro lumbar mecánico reagudizado, permaneciendo bajo supervisión del Departamento de Salud y Rendimiento”; se puede apreciar en el comunicado oficial de Sporting Cristal.

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal.

Ahora, dejando en claro que la recuperación de los futbolistas en mención dependerá de la evolución clínica en los próximos días, claramente estamos frente a una terrible noticia para Zé Ricardo junto a su comando técnico. De por sí el equipo rimense no tiene una plantilla tan variada, por lo que el duelo frente a Cerro Porteño de visita empieza a ser mucho más complejo desde ahora.

Las opciones de Sporting Cristal de quedar en la Copa Libertadores o acceder a la Copa Sudamericana

Publicidad

Sporting Cristal se juega la vida el jueves 28 de mayo a las 17:00 horas cuando tenga que enfrentar a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. Si es que los celestes quieren clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026, deberán ganar sí o sí y la vez esperar que Junior derrote a Palmeiras en Sao Paulo. Es un escenario complicado, pero en el fútbol todo puede suceder.

En el caso de que Sporting Cristal logre el triunfo en Paraguay y no se concrete el otro marcador en el Allianz Parque, entendiendo que Palmeiras gane al ser el gran favorito de la contienda, los cerveceros quedarían en el tercer lugar con 9 puntos y accederían a los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026. Es más, con este escenario, un empate y hasta una derrota alcanzaría para que los del Rímac mantengan la chance de quedarse compitiendo internacionalmente.

Fuente: Sporting Cristal.

Publicidad

DATOS CLAVES